Tombense goleia Chapecoense e deixa zona de rebaixamento da série B

Em noite de sexta-feira (30) incrível, o Tombense goleou a Chapecoense por 4 a 2, em Muriaé (MG) e deixou momentaneamente a zona de rebaixamento da Série B. Fernandão, duas vezes, Daniel Amorim e Frizzo, marcaram para os donos da casa. Bruno Nazário e Alisson Farias descontaram para a Chape.

Tombense reage e marca

O jogo começou com ambas equipes tendo bastante dificuldades em criar chances. Aos 13, Richard quase conseguiu marcar para o Verdão, quando chutou colocado da entrada da área, à esquerda de Felipe Garcia. O Tombense demorou a responder, mas quando apareceu, foi eficiente e respondeu a altura. Aos 34, Fernandão, balançou a rede com uma batida rasteira, que desviou na zaga e matou o goleiro Tiepo. Na reta final, a Chape acordou e colocou o cropped tentando reagir e fez uma blitz. A melhor chance apareceu aos 47, e meio que sem querer, Giovani Pavani girou o corpo na ponta esquerda, puxou para a perna direita e cruzou direto para acertar o travessão de Felipe Garcia.

Chuva de gols

A partida recomeçou com a Chapecoense voltando para o jogo em busca do resultado. Logo aos oito, Bruno Nazário empatou. Na sequência, Fernandão marcou novamente, de cabeça, num lance milimétrico validado pelo VAR após a assistente marcar impedimento. Já na reta final, Daniel Amorim fez o terceiro. Na sequência, Alisson Farias anotou o segundo do Verdão do Oeste, de pênalti. Com dez minutos de acréscimos, ainda deu tempo para mais um, com Frizzo, fechando a conta por 4 a 2.

Mas, e como fica?

Com o resultado, o Tombense deixa momentaneamente a zona de rebaixamento e vai a 12 pontos, na 16° colocação. Já a Chapecoense volta ao Z-4, com a mesma pontuação que o adversário desta noite, mas uma vitória a menos, na 17° colocação.

Próximos Jogos

Na próxima rodada, a Chapecoense recebe o CRB, na Arena Condá, no domingo (9), às 15h30. O Tombense joga no sábado (8), às 18h, contra o Sampaio Corrêa, novamente em Muriaé.