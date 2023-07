Com duros desfalques, Athletico recebe Palmeiras na Ligga Arena

Na tarde deste domingo (02) às 16h, o Athletico PR recebe o Palmeiras na Arena da Baixada, em jogo válido pela décima terceira rodada do Campeonato Brasileiro Série A.

Momento das equipes

O Athletico chega com moral ao vencer o Alianza Lima, em casa, por 3 a 0 e garantir a primeira colocação no Grupo H, o considerado "Grupo da Morte" da Copa Libertadores da América. Pelo Brasileiro, o time ocupa a nona posição com dezenove pontos conquistados.

O Palmeiras também vem de grande vitória, esta em cima do Bolivar, no Allianz Parque, por 4 a 0. O Verdão, com o resultado, se classificou às oitavas de final na primeira posição do Grupo C com quinze pontos conquistados e a melhor campanha geral da competição. Pelo Brasileirão, o time ocupa a quarta posição com vinte e dois pontos.

Ausência de Bento provoca estreia de jovem goleiro

Léo Linck irá estrear pelo Brasileirão no lugar de Bento (suspenso). O jovem goleiro só atuou por duas vezes na temporada durante o Campeonato Paranaense e não é utilizada desde 16 de fevereiro. A outra novidade é o retorno do meio-campista Alex Santana, que cumpriu suspensão, porém a expectativa é que Hugo Moura entre na vaga de Fernandinho, e se junte a Erick e Vitor Bueno.

Provável escalação: Léo Linck; Pedro Henrique, Zé Ivaldo e Thiago Heleno; Khellven, Hugo Moura (Alex Santana), Erick, Vitor Bueno e Christian; Vitor Roque e Canobbio.

Abel Ferreira não dá muitas pistas, mas deve rodar a equipe pensando nas outras competições

Pensando no jogo contra o São Paulo, o técnico palmeirense deve escalar nomes diferentes e utilizar um time misto. A novidade fica por conta de Zé Rafael, que se lesionou e está fora da partida.

Provável escalação: Weverton, Marcos Rocha, Murilo, Gómez e Piquerez (Vanderlan); Richard Ríos, Gabriel Menino e Jhon Jhon (Luís Guilherme); Artur, Endrick e Flaco López.

​​​​​​​Árbitro: Jean Pierre Gonçalves Lima (RS)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (FIFA-GO) e Maurício Coelho Silva Penna (RS)

Árbitro de Vídeo (VAR): Daniel Nobre Bins RS (VAR-FIFA)