Em primeiro jogo sem Luís Castro, líder Botafogo vence clássico contra o Vasco

Na tarde deste domingo (2), Botafogo e Vasco realizaram o "Clássico da Amizade" no Estádio Nilton Santos. O duelo foi válido pela 13ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Com gols de Luis Henrique e Carlos Alberto, o Botafogo não deu brecha para o rival carioca e venceu por 2 a 0.

Domínio botafoguense

O começo do confronto foi marcado por um Vasco recuado, enquanto o Botafogo, contando com o apoio de sua torcida, buscava o campo de ataque. Porém, o Glorioso encontrava dificuldades na criação de jogadas.

A primeira boa chegada aconteceu aos 16 minutos. Rafael cruzou pelo lado direito, Bambu escorregou, e Tiquinho Soares fez bom cabeceio, no cantinho de Léo Jardim, que fez grande defesa.

Pouco depois, aos 18, nova chegada da equipe de General Severiano. Após tentativa equivocada de sair jogando, Robson Bambu perdeu bola para Tiquinho Soares e derrubou o atacante alvinegro. Na sequência da jogada, Eduardo arrancou e foi parado na entrada da área por Léo. No lance, os dois zagueiros vascaínos foram punidos com cartão amarelo.

Ofensivamente, o Gigante da Colina não conseguia mostrar qualquer ameaça a meta defendida por Lucas Perri. O time tentava principalmente bolas levantas da Intermediária, mas sem sucesso.

Já nos acréscimos, quase um golaço dos donos da casa. Luis Henrique fez boa jogada pela esquerda e cruzou para Tiquinho Soares, que mandou de voleio e por muito pouco não abriu o placar no Nilton Santos. Essa seria a última grande ação do primeiro tempo, que terminou em 0 a 0.

Prata da casa

Se o primeiro tempo terminou com o placar em branco, o segundo teria bola na rede logo no início. Luis Henrique recebeu passe de Eduardo, avançou pela esquerda, e fez bela tabela com Tiquinho Soares, saindo na cara do gol de Léo Jardim. O ponta e prata da casa tocou por baixo das pernas do goleiro e abriu o placar para o Botafogo.

O gol mudou o cenário da partida. Com a necessidade de reverter a desvantagem, o Vasco passou a ceder mais espaços. Aos 12 o Botafogo ligou contra-ataque muito rápido e Eduardo invadiu a área, mas Marlon Gomes trombou com o meia, que perdeu o domínio da bola. Jogadores do Botafogo pediram pênalti, mas Raphael Klaus mandou seguir.

O Cruz-Maltino teve sua primeira grande chance aos 23 minutos. Alex Teixeira roubou bola de Adryelson e saiu cara a cara com o goleiro Lucas Perri, porém, o atacante finalizou em cima do goleiro e desperdiçou a excelente oportunidade de empatar a partida.

O tempo foi passando e o duelo ganhando um cenário mais truncado, com o Vasco tentando avançar sem muito jeito e o Botafogo explorando contra-ataques.

O último ato da partida aconteceria aos 49. Carlos Alberto arrancou pela esquerda sozinho, lançou na frente, deixou Puma Rodríguez no chão e marcou o segundo para o Botafogo, definindo o placar final da partida em 2 a 0.

Classificação e próximos compromissos

Com o resultado, o Botafogo segue na liderança do Brasileirão, com - pontos. A equipe volta à campo no próximo domingo (9), às 18h30, quando visita o Grêmio.

Já o Vasco continua na zona de rebaixamento, na - colocação, com - pontos. O time de São Januário tem como próximo adversário o Cruzeiro, no sábado (8), às 18h30.