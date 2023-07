Cláudio Caçapa enaltece elenco do Botafogo após vitória em clássico: "Eles mostraram que vamos brigar lá em cima"

Em duelo válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Botafogo venceu o Vasco em um jogo de claro domínio do líder do campeonato. O Clássico da amizade terminou em um resultado de 2 a 0, com Luis Henrique abrindo o placar no início do segundo tempo, e já nos acréscimos, Carlos Alberto fechou a conta no Estádio Nilton Santos.

SOBRE SUA CHEGADA REPENTINA

Cláudio Caçapa comentou após o fim do jogo sobre como assumiu o posto de técnico do Glorioso.

“Foi uma surpresa, não vou mentir, não esperava, estava de férias, curtindo meus dias de férias, os últimos dias de férias. Mas uma surpresa agradável, o convite falando dessa possibilidade, automaticamente eu disse sim.”

CAÇAPA FALA SOBRE O ELENCO BOTAFOGUENSE

O técnico elogiou jogadores e falou sobre o comprometimento da equipe.

“É um time muito focado, nós não temos apenas onze jogadores titulares, nós temos um grupo. O grupo tá unido, tá focado, e eu acho que hoje eles mostraram novamente que não é um acaso, eles mostraram sim que vamos brigar lá em cima.”

A PRIMEIRA COLOCAÇÃO NA VISÃO DO TREINADOR

Caçapa avaliou a colocação ocupada pelo Botafogo, que aumentou a distância na liderança.

“Tomara que dure. Hoje, na liderança, acho que o clube vem mostrando que merece estar nessa posição. Quando vai jogar contra o Palmeiras lá dentro e ganha, é um sinal muito forte que a equipe dá. Estamos na primeira colocação porque merecemos estar.”

CALENDÁRIO

Botafogo volta à campo no domingo (9) às 18h30 contra o vice-líder Grêmio, em Porto Alegre, pela próxima rodada.