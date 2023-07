Sampaoli elogia possível contratação de Claudinho após vitória sob Fortaleza: "É de outro nível"

Na tarde deste sábado (1), o Flamengo saiu vencedor do duelo com o Fortaleza por 2 a 0, no Maracanã, o primeiro gol saiu ainda na primiera etapa com Gabi, e Arrascaeta fez o segundo no segundo tempo e fechou o placar do confronto.

Claudinho no páreo

Após o jogo, o treinador da equipe, Jorge Sampaoli falou um pouco sobre a possível contratação do meia Claudinho, que atualmente joga no Zenit, e saiu nas mídias um possível interesse do clube rubro-negro

"Com respeito ao Claudinho, não sei nada. Mas, já que você o citou, para mim é um jogador de outro nível, superlativo. Mas não sei se está na órbita do clube, se está longe, perto."

Allan confirmado

O Argentino também comentou sobre outra possível contratação, que na realidade já foi confirmada pelo mesmo ainda ao final da partida, em que o meia afirmou a alguns jornalistas que usará a camisa de número 21, e que vai esperar o seu anúncio para poder dar de fato uma entrevista completa.

"Não sei se o Allan assinou ou não, sei que há negociações avançadas. Já trabalhei com ele no Atlético-MG, é um jogador de que eu gosto muito. Sem saber se pode vir ou não, é um jogador que respeito muito."

Decisão à vista

Foto: Divulgação/Flamengo

Jorge também falou um pouco sobre a importância da vitória e diz ser uma boa preparação para o jogo importante que o Flamengo terá na quarta-feira contra o Athletico Paranaense.

"Vitória muito importante para preparar o jogo de quarta. Hoje geramos muita situações de gols, crescendo, aprendendo a desfrutar do jogo. Feliz por essa vitória"

Pedido para Pedro

E para encerrar a participação de Sampaoli, o treinador afirmou que fez um pedido para o atacante Pedro durante a partida, dizendo que no momento em que ele havia feito o pedido, o time necessitava que o mesmo deixasse um pouco a função de 9 de área, e saísse para buscar jogo.

Disputa acirrada

Foto: Divulgação/Flamengo

Por parte dos jogadores que estavam dentro das quatro linhas, o jovem goleiro Matheus Cunha, que foi um dos grandes responsáveis pela vitória, pegando uma penalidade ainda aos 10 minutos de partida, quando o placar ainda estava empatado, falou um pouco da grande disputa entre goleiros após a contratação de Agustin Rossi.

"Temos quatro goleiros muito bons, o Santos também, o seu currículo fala por si só, e a disputa aumenta ainda mais com a chegada do Rossi, nós vamos disputar e vai jogar quem performar melhor."

Próximo Compromisso

O Mengão volta aos gramados nesta quarta-feira (5), em que terá de enfrentar um de seus adversários mais carrascos dos últimos tempos, o Athletico Paranaense, no Maracanã, às 21h30. O confronto é válida pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil 2023.