Brasil goleia Chile no Mané Garrincha no último amistoso antes da Copa do Mundo

Em duelo preparatório para a Copa do Mundo que começa no fim do mês, a Seleção Brasileira recebeu o Chile neste domingo (02) no Mané Garrincha, em Brasília e não tomou conhecimento das adversárias, onde venceu por 4 a 0, com gols de Gabi Nunes, Duda Samapio, Luana e Geyse.

A Seleção Brasileira viaja nesta segunda-feira (03) para a Austrália e com ela, duas vitórias seguidas nos jogos preparatórios, contra a Alemanha por 2 a 1 e contra o Chile, por 4 a 0.

Primeiro tempo avassalador

O jogo começou muito frenético. Logo aos cinco minutos, Nycole avançou com liberdade pela direita e cruzou na marca do pênalti para Gabi Nunes subir sozinha no segundo andar e cabecear no canto direito para abrir o placar para o Brasil em Brasília.

O Chile quase empatou o confronto aos 23', quando Karen Araya cobrou falta com categoria e a bola explodiu na trave do Brasil. O segundo da equipe brasileira saiu aos 28'. Antônia cruzou mais uma vez na área e Duda Sampaio apareceu para finalizar de cabeça e ampliar o placar para o Brasil.

A equipe comandada por Pia Sundhage seguiu dominando o jogo. Aos 29', após linda troca de passes do Brasil dentro da área, Geyse ficou com a bola e com liberdade, mas na hora da finalização, foi bloqueada pela zaga chilena.

Foto: Thais Magalhães / CBF

Aos 34', o terceiro e um lindo gol. Após escanteio cobrado, a defesa do Chile tirou parcialmente Luana pegou uma bomba da entrada da área para mandar no ângulo e fazer um golaço. O domínio seguiu até os últimos minutos. Aos 43Antônia soltou um canudo da entrada da área e a bola saiu tirando tinta da trave direita.

Segundo tempo mais tranquilo

O Brasil seguiu dominando o jogo no segundo tempo. Logo aos quatro minutos, Tamires acertou um passe espetacular para Geyse, que entre as defensoras do Chile, apareceu para cabecear com estilo no canto esquerdo e ampliar.

Aos 21', Andressa Alves soltou uma bomba de fora da área e Caneles fez uma boa defesa para evitar o gol. A partida caiu de rendimento na reta final do jogo e as duas equipes pouco criaram. Aos 40', Kerolin finalizou dentro da área, mas mandou por cima do gol, sem perigo. Já nos acréscimos, Mais uma vez Kerolin invadiu a área e bateu cruzado, mas o chute foi bloqueado.

Agora é na Copa do Mundo

A chave muda por completa neste momento e o Brasil foca 100% na Copa do Mundo em busca do primeiro título para a categoria. A equipe canarinha estreia no dia 24 deste mês, contra o Panamá, às 8h. O segundo jogo é diante da favorita França, no dia 29, às 7h. Por fim, encerra a participação na fase de grupos no dia 2 de agosto, às 7h, contra a Jamaica.