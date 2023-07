Apesar da derrota no clássico, William Baptista elogiou atuação do Vasco: "Dentro da estratégia, acho que cumpriu"

O Vasco jogou no Campeonato Brasileiro e perdeu mais uma vez uma atuação pífia de seu elenco. Logo depois dessa adversidade com o placar foi de 2 a 0 para o líder Botafogo, com gols de Luís Henrique e Carlos Alberto, no Nilton Santos, neste domingo (2), o técnico interino William Batista defendeu Pedro Raul.

"Tem que analisar o que é ir mal. Pedro Raul teve bons ganhos de primeira e segunda bola, aumentou a estatura da nossa equipe nas bolas paradas, que é ponto forte do adversário."

Outro jogador com partida muito abaixo da média foi Alex Teixeira que jogou mal também blindado por William. "Os jogadores estão sempre sujeitos a acertar e errar. É para ambas equipes, quando o goleiro pega, o atacante errou, quando sai o gol, alguém errou. Fica sempre a crietrio do momento do lance. No final, ele errou e o goleiro defendeu. Não é isso que diz respeito à conduta do Alex, é um cara que trabalha muito. Se empenha muito no dia a dia, que quer o melhor no Vasco. Fica o mérito do goleiro na jogada, o dele caso fizesse o gol, e o demérito do goleiro se saísse."

Depois de ser perguntado se não tinha medo de ser queimar ao assumir a responsabilidade de dirigir o time principal do Vasco neste momento difícil, William falou que a palavra não existe em seu dicionário. "Tive um medo na minha vida que foi quando meu irmão teve uma doença grave. Tive medo pelo meu pai, tive medo pela minha mãe. A gente sabe que futebol é um esporte de muita cobrança. Tem que dar resultado todo tempo. Medo é uma palavra que não tenho porque sei de fato que os problemas não só da minha vida pessoal, mas de todo mundo, do pessoal do clube e dos torcedores muitas vezes são problemas muito maiores no nosso contexto."

O técnico interino possuia, com a categoria de base do cruzmaltino, uma invencibilidade a qual perdeu hoje e comentou sobre ela. "Nunca busquei ser invencível, eu busco é trabalhar muito, fazer com que meus jogadores trabalhem, que todo mundo se empenhe e trazer vitórias. Vai ser o fruto e uma consequência do quanto cada um trabalha. Mais importante é todo mundo estar trabalhando muito em prol de uma performance que seja de excelência para a instituição."

O técnico foi indagado se faltou coragem em seu time para buscar defender a tal invencibilidade que possuia. e respondeu da seguinte maneira. "O sentimento de todas as equipes do mundo é um quando está ganhando, outro quando está empatando e outro quando está perdendo. O adversário quando estava empatando quis jogar, quando estava vencendo não quis mais. Sabíamos que quando eles estão em organização ofensiva por mais tempo, colocam poucos jogadores no bloco defensivo, jogando mais pelos lados para cruzar a bola na área."

O treinador interino ainda comentou um pouco mais sobre o que achou do jogo de sua equipe e o que ele tinha em mente na escalação do time. "Eles têm poucos gols na competição tendo a bola de maneira mais organizada, a maioria dos gols são de ataques rápidos ou contra-ataques, a partir de bolas do fundo para trás. A gente, como estratégia, em organização defensiva, sofreu quase nada. E o gol que sofremos é de uma saída rápida deles, o segundo é de um contra-ataque. Então a gente dentro do que foi a nossa estratégia, acho que cumpriu. O próprio adversário, quando estava na frente do placar, elevou as linhas dele. Fica a questão do sentimento em relação às ambas equipes e o que influencia nelas."

Sequência

O Gigante da Colina voltará a campo pelo Campeonato Brasileiro da Série A contra o Cruzeiro, no São Januário, no próximo sábado (8) as 18h30, em partida válida pela 14ª rodada.