Felipão desabafa após empate do Atlético-MG: "Nós não podemos falhar tanto como nós estamos falhando"

No último domingo (2), o Atlético-MG recebeu o América-MG no Mineirão. Após abrir dois gols de vantagem, marcados por Zaracho e Hulk, o Galo sofreu o empate, e o confronto acabou sem vencedores. Após a partida, o técnico Luiz Felipe Scolari concedeu entrevista coletiva e falou sobre o cartão vermelho que recebeu, bem como o momento vivido por sua equipe.

Questionado por ter sido expulso, o técnico escolheu não elaborar tanto sobre o assunto, deixando nas entrelinhas a sua opinião a respeito da atuação de Wilton Pereira Sampaio.

"A atitude do Wilton Pereira Sampaio, é isso? É só ver o histórico dele com o Atlético. Se alguém quiser fazer e tiver a possibilidade de mostrar o histórico dele com o Atlético, faça e veja".

Felipão também abordou a mudança no estilo de jogo que está sendo implementada no elenco, e preferiu não usar a partida deste domingo como parâmetro.

"Nós não vamos dar explicação por um jogo jogado de uma forma razoável para menos. Se nós tivéssemos jogado razoavelmente melhor, a gente ficaria até falando em modificações, e qualquer coisa assim. Mas não, nós jogamos menos do que podíamos jogar. Portanto, nós temos que ver onde é que nós estamos errando e buscar uma alternativa, porque nós tínhamos um estilo de jogo, uma forma de jogar, e agora nós temos uma forma de jogar misturada com algumas indefinições. Então nós vamos ter que buscar essa fórmula ideal nessa semana, e ver onde é que eu posso mudar algumas coisas do treino, dos treinamentos e do jogo, e onde eles podem e devem mudar também, de acordo com a minha personalidade de comando".

O treinador também analisou a queda de rendimento da equipe depois de conquistar a vantagem, quando sofreu um gol em um momento que dominava a partida.

"Foi circunstância do jogo, o América jogou, perdido por dois, perdido por três ou por quatro (gols) a mesma coisa. Teve a oportunidade numa bola de cruzamento, onde nós não encurtamos o tempo necessário para o cruzamento, e aí gerou toda o desconforto que nós tivemos durante o segundo tempo. Nós não criamos mais no segundo tempo, a não ser uma bola do Hulk para o Patrick e um escanteio, também, que nós ficamos sozinhos para fazer o gol, não fizemos. Mas nós não criamos mais do que isso, nós poderíamos ter criado mais, poderíamos ter mais oportunidades, e é isso tudo que a gente vai ter que examinar".

Felipão fala sobre jejum de vitórias do Atlético

Quando perguntado sobre a sequência negativa do Galo, que ainda não venceu sob seu comando, Scolari foi categórico.

"Claro que incomoda. Incomoda a mim, incomoda os jogadores, incomoda a torcida, a direção. Isso tudo vai incomodar, claro. Quando se troca alguma coisa, se troca para melhor, se troca para obter resultados, presume-se que seja essa a troca. Não aconteceu, então todos nós estamos super chateados e temos que buscar alternativas para que isso não aconteça mais no futuro, ou que nós possamos fazer algo diferente, como era o imaginado, e num futuro muito rápido".

O Atlético volta a campo contra o Corinthians no domingo (9), em casa. Atualmente na décima colocação, com 13 pontos somados, o Galo precisa voltar a vencer para se manter perto da zona de classificação para a Libertadores.