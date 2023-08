Classificação contra Grêmio não deve encerrar problemas do Flamengo

A crise interna pela qual passa hoje o Flamengo poderia ter desestabilizado completamente o Rubro-Negro no jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil contra o Grêmio, quando o time gaúcho demonstrou no Maracanã uma efetividade que não havia sido vista no jogo da ida, em Porto Alegre.

Ainda assim, o Rubro-Negro segurou a barra, venceu por 1 a 0 a partida da última quarta-feira (16) e deu sobrevida à gestão do técnico Jorge Sampaoli. O Flamengo jogará a final da Copa do Brasil contra o São Paulo, que reverteu sua situação com uma vitória de 2 a 0 sobre o Corinthians, também na quarta, em casa. Flamengo e São Paulo farão os jogos de ida e volta da decisão nos dias 16 e 23 de setembro, respectivamente.

Ao levar a melhor sobre o Grêmio, o Rubro-Negro gerou um placar agregado de 3 a 0. É um alívio, mas o Flamengo ainda precisa trabalhar mais para superar seus problemas internos antes da decisão. O adversário paulista chega embalado em busca de um título que, para ele, é inédito. Além disso, a premiação de R$ 70 milhões é um incentivo importante para as contas são-paulinas.

Diante de tudo isso, a trajetória do Rubro-Negro até a taça da Copa do Brasil não deve ser um mar de rosas, embora alguns torcedores possam estar confiantes de que o clube carioca conquistará de novo o título alcançado no ano passado. Mas quem é o favorito para vencer a

O clima esquentou muito na Gávea

Os dias recentes no Flamengo haviam criado uma atmosfera em que o risco de desastre no jogo desta semana contra o Grêmio era uma possibilidade séria. Se a equipe gaúcha tivesse feito um gol no início da partida, o nervosismo poderia tomar conta da torcida e dos jogadores rubronegros e por em perigo a vantagem que o Rubro-Negro havia obtido no jogo de ida, em Porto Alegre.

Toda a apreensão foi se diluindo ao longo da partida conforme a equipe do técnico Jorge Sampaoli conseguia barrar a ofensiva gremista. A vitória por 1 a 0, foi suficiente para mudar o humor da torcida e dos jogadores, de apreensão para alívio.

Para Sampaoli, a classificação foi essencial para manter o treinador no cargo. A crise interna no Flamengo tem como um dos seus elementos principais o crescente afastamento do técnico com relação ao resto da equipe, conforme relatos apurados pela imprensa. Uma eliminação para o Grêmio poderia ter sido a gota d’água.

Segundo o portal Trivela, porém, os dirigentes não acreditam que Sampaoli seja o único culpado pelo momento ruim do Flamengo e culpam também a queda de rendimento de figuras importantes, como Everton Ribeiro e Gerson, além da postura pouco agressiva dos atletas em jogos importantes.

O clima no Rubro-Negro está tenso também pela agressão relatada pelo atacante Bruno por parte do preparador físico da comissão de Sampaoli, Pablo Fernández. Nesta terça-feira (15), véspera do jogo, uma nova agressão abalou a equipe - uma briga entre o meia Gerson e o lateral Varela que sofreu uma fratura no nariz.

Sampaoli ainda balança no cargo

É difícil acreditar que o desempenho demonstrado pelo Rubro-Negro nesta quarta-feira contentará a exigente torcida flamenguista nos próximos jogos - e uma mudança dessa realidade passa pela resolução dos problemas internos. Assim, tanto a conquista da taça da Copa do Brasil contra o São Paulo quanto a permanência de Sampaoli continuam incertas.

Talvez por isso, o técnico evitou projetar o confronto contra o São Paulo em declarações após a vitória sobre o Grêmio e preferiu analisar a semifinal. “Chegar em final com a sequência de jogos que vínhamos tendo é muito importante. O time jogou muito melhor do que vinha sendo nos últimos tempos. Então estou feliz com isso”, afirmou Sampaoli.

Além disso, o treinador chegou a cogitar sua demissão. “Temos que jogar como hoje para competir contra um time que está em um momento de crescimento. Tem que ver o que acontece daqui a um mês. Aqui [no Flamengo], um mês é como se fosse um ano. Talvez eu nem esteja mais aqui”.

É Sampaoli. Só o tempo dirá.