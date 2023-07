Goiás e Coritiba fecham rodada do Brasileirão lutando contra rebaixamento

Na noite desta segunda (3), em duelo válido pela 13° rodada do Campeonato Brasileiro,, o Goiás encara o Coritiba no Estádio da Serrinha, às 20h (horário de Brasília). Na batalha direta da zona de rebaixamento, os dois times vivem uma fase difícil e de pouco futebol entregue, causando revolta aos seus torcedores.

O Esmeraldino que vem de uma grande vitória na Copa Sul-Americana, por 2 a 1 contra o Santa Fe-COL, fora de casa, mas no brasileirão, obteve uma derrota para o RB Bragantino, por 2 a 0, também fora de casa, assim os jogadores entrarão em campo buscando conquistar os três pontos para sair do Z-4.

Pelo outro lado, o Coxa, teve a semana vaga, mas vem de uma derrota dolorosa para o Grêmio, por 5 a 1, em Porto Alegre, a equipe busca encontrar uma saída do momento turbulento que vive, e tenta fugir da última colocação da competição nacional.

O retrospecto entre os dois times é vantajoso para o lado goiano, que nos últimos cinco jogos contra o time do Sul, venceu três, empatou um e foi derrotado apenas em uma partida. A ultima vez que se enfrentaram, foi pelo Campeonato Brasileiro de 2022, com triunfo do esmeraldino, por 1 a 0, em casa.

Desfalques

Goiás

O treinador Armando Evangelista não contará com o meio-campista Diego, que estava lesionado, e está passando pela transição física e do atacante Vinícius por lesão.

Coritiba

A equipe comandada por Thiago Kosloski, também vem desfalcado, o volante Bruno Gomes e o lateral Natanael, irão cumprir suspensão e os meias Liziero, Willian Farias e Júnior Urso passam por tratamento médico, após sofrerem uma lesão.

Prováveis escalações

Goiás

Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo, Sander; Zé Ricardo, Willian Oliveira, Guilherme Marques (Morelli); Palacios, Matheus Peixoto e Matheusinho.

Coritiba

Gabriel Vasconcelos; Diogo Batista, Kuscevic, Thiago Dombroski, Jamerson; Andrey, Matheus Bianqui, Marcelino Moreno; Robson, Alef Manga e Zé Roberto.

Arbitragem

Árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL)

Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa e Henrique Neu Ribeiro

VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)