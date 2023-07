Paulo Baya marca golaço no fim e Ponte Preta vence Novorizontino pela Série B

Em duelo movimentado no encerramento da 15ª rodada do Brasileirão Série B neste domingo (2), a Ponte Preta superou o Novorizontino por 1 a 0 no Moisés Lucarelli.

As duas equipes tiveram propostas diferentes desde o início da partida, que contou com diversas chances de perigo principalmente no primeiro tempo. Porém, na etapa complementar, a Ponte conseguiu exercer melhor a sua estratégia e definiu a vitória com um golaço de Paulo Baya.

Planos de jogo diferentes garantem bom primeiro tempo

O primeiro tempo foi movimentado e com estratégias bem definidas nas duas equipes. A Ponte Preta apostou nos contra-ataques e teve menos posse de bola, enquanto o Novorizontino buscou atrair o adversário para o campo ofensivo.

A duas equipes tiveram chances de perigo durante a etapa inicial. Tales, Eliel e Dudu foram os principais jogadores da Ponte, exigindo boas defesas do goleiro Jordi, principal destaque da partida no primeiro tempo. Do outro lado, César Martins testou firme de forma precisa, mas Caíque França fez grande defesa.

Aos 38', a Macaca chegou a balançar as redes na conclusão de Eliel, mas o impedimento foi marcado após checagem do VAR. Na sequência, o atacante protagonizou outro lance ao ser derrubado na área. A arbitragem de vídeo novamente entrou em ação, mas mandou o jogo seguir.

Nos acréscimos, o Novorizontino esteve mais perto do gol e Reverson avançou com perigo pela esquerda, mas o lance foi paralisado com impedimento.

Ponte Preta assumiu o controle após o intervalo e buscou a vitória

A partida seguiu equilibrada no segundo tempo, mas a Ponte Preta teve a melhor chance nos primeiros dez minutos depois que Dudu e Maílton tramaram um lance na grande área, mas Jordi afastou o perigo no cruzamento. Depois, foi a vez de Matheus Jesus arriscar de longe, parando em nova intervenção do goleiro.

Mantendo a estratégia de buscar os contragolpes, Willian Lepo teve boa oportunidade aos 16', mas a defesa cortou para escanteio, no último lance de grande perigo neste início de segundo tempo. Na sequência, a Ponte Preta passou a trocar muitos passes no campo defensivo e o Novorizontino não adiantou as linhas, fazendo com que a partida registrasse uma queda de intensidade.

Aos 36', a Ponte Preta balançou novamente as redes com uma jogada sensacional. Paulo Baya fez o corte, tirou da marcação e chutou no ângulo para marcar o golaço. A arbitragem inicialmente marcou impedimento, mas o VAR analisou e reverteu a decisão inicial, deixando a Macaca na frente do placar.

Na reta final, os visitantes tentaram apostar principalmente nos cruzamentos na grande área diante de uma Ponte Preta recuada. Porém, a Macaca não sofreu riscos e conseguiu segurar a importante vitória.

Classificação

Com o resultado, a Macaca foi a 18 pontos na tabela de classificação e se afastou do Z-4, em 13º lugar. Enquanto isso, o Novorizontino fechou a rodada em 4º lugar, com 29 pontos.

Sequência

A Ponte Preta volta a campo nesta quinta-feira (4), para enfrentar o XV de Piracicaba, em duelo válido pela Copa Paulista. Na próxima rodada da Série B, enfrentará o Avaí, no próximo sábado (8), em Santa Catarina. Do outro lado, o Novorizontino receberá o Atlético-GO na sexta-feira (7).