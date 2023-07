Sai, zica! Coritiba supera Goiás e consegue sua primeira vitória no Brasileirão

Nesta segunda-feira (3), o lanterna Coritiba venceu o Goiás por 2 a 1, em jogo disputado no Estádio da Serrinha, no encerramento da 13ª rodada do Brasileirão.

Alef Manga e Kuscevic foram os autores dos gols para os visitantes, enquanto Dodô diminuiu o placar no segundo tempo, sendo insuficiente para reverter a derrota.

Coritiba construiu vitória durante o primeiro tempo com dois gols

O Goiás permaneceu mais tempo com a posse de bola durante o primeiro tempo e tentou ocupar o campo ofensivo, mas não conseguiu levar muito perigo ao goleiro adversário e finalizou apenas uma vez no alvo.

Enquanto isso, o Coritiba demonstrou maior organização tática e aproveitou os espaços oferecidos para finalizar cinco vezes. Em uma das conclusões, surgiu um dos melhores gols do Brasileirão na atual temporada.

Aos 28', Gabriel fez excelente defesa e mandou ligação direta para Alef Manga, que partiu em velocidade pela direita e encobriu o goleiro Tadeu que ficou no chão, tirando de Willian Oliveira para chutar bonito no ângulo.

Em outra oportunidade de perigo, Zé Roberto acertou um ótimo passe para Alef bater colocado, mas Tadeu fez uma excelente defesa. Porém, na cobrança de escanteio pela direita por Robson, Kuscevic desviou de coxa e concluiu com categoria.

Goiás pressionou na busca pelo empate

No segundo tempo, o Goiás partiu para o ataque em busca do empate, mas a equipe adversária travou a partida com muitas faltas, rendendo diversos cartões amarelos para a equipe.

Contudo, os goianos contaram com a estrela de Dodô, que precisou de apenas um minuto em campo para substituir Matheusinho e aproveitar rebote em chute de Palacios para diminuir a desvantagem.

Na tentativa do empate, o Goiás construiu chances de perigo na reta final. Philippe Costa e Apodi finalizaram com enorme categoria na reta final, mas o goleiro Gabriel salvou o Coritiba. Além disso, Boschilla errou o alvo na finalização da meia-lua.

Nos acréscimos, a bola parada virou o principal recurso para os goianos, mas os comandados de Armando Evangelista não conseguiram superar o bloqueio defensivo do interino Thiago Kosloski.

Classificação

Com o resultado, o Coritiba chegou em 7 pontos na tabela e agora possui chances de ultrapassar América-MG e Vasco na próxima rodada. Enquanto isso, o Goiás segue no Z-4, com 11 pontos somados, e perdeu a chance de ultrapassar o Corinthians e deixar a zona de rebaixamento.

Sequência

Na próxima rodada, o Goiás enfrentará o Santos, na Vila Belmiro (09/07, 11h). Enquanto isso, o Coritiba terá pela frente o América-MG, no Couto Pereira (08/07, 18h30).