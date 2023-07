Na briga por vaga nas semifinais, Flamengo e Athletico se enfrentam pela Copa do Brasil

O Flamengo recebe o Athletico nesta quarta-feira (05), em partida válida pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. A bola vai rolar nos verdes gramados do Maracanã a partir das 21h30 (de Brasília).

Em Busca do quinto título

Na segunda Feira (3) antes da atividade, o atacante Luiz Araújo foi apresentado e concedeu entrevista coletiva. Recém-contratado, o volante Allan conheceu as estruturas do CT George Helal e já iniciou os trabalhos com os novos companheiros. Ele fez trabalho na academia e no campo. Já, terça-feira (4), o elenco rubro-negro realizou os últimos ajustes para o confronto diante do Athletico-PR, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

Jorge Sampaoli realizou treino tático para definir os titulares quem vai a campo. Após o treino, o atacante Pedro recebeu o troféu e a medalha pelo prêmio de melhor jogador da América de 2022, dado pelo jornal uruguaio El País.



Flamengo e Athletico-PR já se enfrentaram em 82 vezes na história, com vantagem para os cariocas. Foram 35 vitórias do Mengão, 18 empates e 29 triunfos do clube paranaense. Pelo quinto ano consecutivo, as equipes se cruzam na Copa do Brasil. Nos quatro anteriores, cada time levou a melhor duas vezes.



Provável escalação: Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Thiago Maia, Arrascaeta, Gerson e Everton Ribeiro; Pedro.

''O goleiro titular da era Sampaoli no Flamengo foi entrevistado pela Tv do clube e comentou sobre a fase iluminada que vem tendo e do como se prepara para os jogos. “Eu, principalmente, entro no campo querendo sair sem tomar gol. Com a baliza zerada, a gente está mais próximo da vitória e trabalhamos muito pra isso. Sabendo da dificuldade do jogo, de tudo, tem que entender bem as circunstâncias. Graças a Deus tem mais que a metade dos jogos e estamos indo bem.''

Em busca da segunda taça

Depois das atividades realizadas na manhã de segunda-feira (3), os jogadores voltaram a trabalhar na manhã desta terça-feira (4), no CAT Caju.

O dia de treino apronto contou com uma reunião técnica pré-jogo. Nela, atletas e comissão técnica avaliam as últimas informações a respeito do adversário e estabelecem a estratégia para o duelo.

Os trabalhos práticos com bola vieram em seguida. Começou às 10h da manhã e durou cerca de uma hora e meia. Contou com exercícios táticos, em situações de ataque e defesa. Treinou-se também jogadas de bola parada.

A delegação do Athletico Paranaense chegou ao Rio de Janeiro (RJ) na tarde desta terça-feira (4). O time principal rubro-negro está concentrado na cidade do jogo deste meio de semana.

Jogadores, comissão técnica e todo o estafe do Rubro-Negro desembarcaram por volta das 16h30 no Aeroporto do Galeão, na zona norte carioca. Dali, seguiram para um hotel local. Concentrado, o time só sai agora rumo ao estádio, já na noite de quarta-feira (5).

Até a saída do ônibus com a equipe para o Maracanã, os jogadores cumprem no hotel a agenda de concentração. Reunião técnica e sessão de alongamentos pela manhã. Preleção às 18h45.

O Athletico acertou a venda do meia-atacante David Terans para o Pachuca, do México. A transferência foi fechada por 3 milhões de dólares (R$ 14,4 milhões na cotação atual) mais um valor em metas para poder chegar a R$ 18 milhões. O Furacão possuía 80% dos direitos econômicos e manteve 20% para um eventual revenda. O Atlético-MG vendeu seus 20%.

Barcelona chegou a um acordo para a contratação do atacante Vitor Roque, do Athletico. O time espanhol vai pagar 35 milhões de euros e outros 10 milhões de euros em bônus – o valor total chega a R$ 236 milhões, na cotação atual. O jogador ficará no Furacão até o fim de 2023 e se apresentará ao Barça a partir de janeiro do ano que vem. O contrato de Vitor Roque com o Barcelona será de seis anos, válido até junho de 2029. A clausula será de 1 bilhão de euros. O Athletico tem 85% dos direitos econômicos, enquanto 15% são do América-MG.

Provável escalação: Bento; Pedro Henrique, Thiago Heleno e Zé Ivaldo; Khellven, Erick, Hugo Moura e Christian; Cannobbio, Vítor Bueno e Vítor Roque.

''O zagueiro Pedro Henrique em entrevista admitiu que está próximo de deixar o Athletico. "Está nas mãos da diretoria e dos meus empresários. Conversei com o Alexandre Mattos e esperar o que vai acontecer para poder sair em paz do Athletico. Pode ter definição depois desses jogos. Foi em conjunto essa decisão. Não posso dizer que quero sair ou quero ficar. Deixar para a hora que acontecer, quando o Athletico anunciar para onde eu vou."