Armando Evangelista comenta sobre regularidade do Goiás: "Não podemos ser camaleões"

O Esmeraldino vem de oscilações tendo vencido seu jogo contra o Vasco, perdendo para o RB Bragantino; vencido o Santa Fé,, e agora, essa humilhante perda do jogo para o Coritiba. Os últimos quatro jogos, o Goiás teve muita alternância e seu recém chegado técnico Armando Evangelista lamentou essa oscilação.

Depois da derrota para o lanterna do Brasileirão na noite desta segunda-feira (3), o treinador pediu mais regularidade ao seu time, além, de comentar sobre a grande posse de bola de seu time em casa o que não necessariamente se tornou uma vitória para o clube: "Não podemos ser camaleões. Hoje fazer coisas muito bem feitas e amanhã, não fazer. Mas olho o jogo de hoje (contra o Coxa) e, mesmo não gostando do resultado, vi coisas que foram me agradando. A derrota não deixa ninguém satisfeito, mas olhando friamente vemos que sofremos um gol em uma falha e o outro em bola parada. Tivemos mais posse de bola e mais tudo. Permitimos pouca coisa ao adversário. Há coisas positivas para tirar", disse.

Ao comentar sobre a falha no gol primeiro gol do jogo, o técnico se apontou em sua fala para o erro de Tadeu. O goleiro saiu mal da área e acabou não conseguindo isolar a bola e dificultar a chegada do Coritiba ao primeiro tento, porém, a redonda parou nos pés de Alef Manga que marcou o gol. O técnico tentou não criticar o jogador pelo erro individual que mudou a cara do jogo: "Meu foco é levantar o moral desses jogadores que perderam um jogo que queriam muito ganhar. São eles que buscaram a vitória que poderia tirar o time da posição em que está (zona de rebaixamento). Vamos corrigir e melhorar com eles."

Sequência

Após desperdiçar a chance de sair do z-4 com a derrota amarga para o lanterna Coritiba, o Esmeraldino segue na 17ª posição do Campeonato Brasileiro da série A, com 11 pontos. O Verdão voltará a campo no próximo domingo (9), quando visita o Santos, às 11h, na Vila Belmiro.