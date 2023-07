Torcedores do Palmeiras protestam em frente à sede da CBF

Membros da Mancha Alviverde, uma das maiores torcidas uniformizadas do Palmeiras, foram a sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro, nesta terça-feira (04), para protestar contra a arbitragem brasileira. O protesto foi realizado por um grupo entre 20 e 30 torcedores alviverdes nesta manhã.

O principal alvo do protesto palmeirense foi a arbitragem e também o ex-árbitro Wilson Luiz Seneme, presidente da comissão de arbitragem do futebol brasileiro. Os torcedores levaram faixas com os dizeres "Wilson Seneme Fanfarrão" e "Arbitragem no Brasil é uma VARgonha", além de cantarem músicas como "Não é mole não, a CBF está roubando o meu Verdão", "Seneme, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver" e "P*** que pariu, a CBF é a vergonha do BRasil".

Uma das faixas expostas na porta da entidade foi em apoio ao auxiliar João Martins, que se pronunciou de forma contrária as decisões da arbitragem após o empate em 2 a 2 diante do Athletico-PR, na Ligga Arena, no último domingo (02), pelo Brasileirão. Após a partida, o português declarou que vencer o Brasileirão duas vezes consecutivas seria "ruim para o sistema". Após o duelo, jogadores também não falaram com a imprensa como forma de protesto a entidade máxima do futebol no Brasil.

Em nota oficial, a CBF respondeu a entrevista de João Martins, alegando que o pronunciamento feito em Curitiba foi um "festival de grosserias". A confederação também acusa o auxíliar de uma tentativa xenofóbica de diminuir o valor e importância do Campeonato Brasileiro. Pouco depois, o Palmeiras emitiu uma resposta oficial a entidade criticando algumas decisões da arbitragem em partidas do Palmeiras.

O Verdão volta a campo amanhã (05), diante do São Paulo, às 19h30, no Morumbi, pela partida de ida das quartas de finais da COpa do Brasil. A equipe também está nas oitavas de finais da Copa Libertadores da América e ocupa o 4° lugar no Brasileirão.

Veja mais imagens do protesto:

Foto: Reprodução/Internet

Foto: Reprodução/Internet