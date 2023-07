Rafael Navarro atrai interesse da MLS e deve deixar o Palmeiras

O atacante Rafael Navarro pode estar de saída do Palmeiras. O jogador de 23 anos recebeu sondagens do Colorado Rapids, dos Estados Unidos. O clube americano abriu negociações com a diretoria do Verdão para poder contar com o atleta.

Segundo informações publicadas pelo jornalista Venê Casagrande, o negócio seria por empréstimo de um ano, com opção de compra no término do contrato, com valores que giram em torno de R$ 24 milhões por 80% dos direitos econômicos do jogador.

A proposta agradou a diretoria alviverde e o staff do atleta. Restam apenas a troca de documentos para que a transferência seja concretizada.

Rafael Navarro chegou ao Palmeiras no final de 2021, vindo sem custos após fazer boa Série B pelo Botafogo. Ao todo, o camisa 29 já disputou 65 jogos pelo Verdão e marcou 17 gols.

Na atual temporada, Rafael Navarro soma 17 jogos, com 494 minutos em campo, e quatro gols marcados, o último deles contra o Vasco, no Maracanã, pela segunda rodada do Brasileirão. Entretanto, o atacante, não entra em campo desde o dia 31 de maio, quando o Palmeiras eliminou o Fortaleza da Copa do Brasil.

Longe de ter caído nas graças do torcedor palmeirense, Navarro teve bons momentos no clube e conquistou cinco títulos, sendo dois campeonatos estaduais, um Brasileirão, uma Supercopa do Brasil e a Recopa Sul-Americana de 2022. O jogador também se tornou o único atleta da história do clube a marcar quatro gols em uma mesma partida do torneio e em um único jogo no Allianz Parque. Seu vínculo com o Verdão vai até dezembro de 2026.