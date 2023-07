São Paulo e Palmeiras se reencontram no Morumbi, pela Copa do Brasil

Na noite dessa quarta (5) às 19h30, o São Paulo enfrenta o Palmeiras, com casa cheia pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

☀️ Bom dia, torcida!



Já são 4️⃣3️⃣ mil ingressos vendidos para o clássico de amanhã, às 19h30, pela Copa do Brasil!



Garanta seu lugar e faça parte da #TorcidaQueConduz ➡️ https://t.co/WhCWQotMbf#VemProMorumbi#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/gn9vyStnLk — São Paulo FC (@SaoPauloFC) July 4, 2023

São Paulo

Vindo de vitória no último jogo pelo Campeonato Brasileiro, o Tricolor Paulista tenta repetir a dose da temporada passada e sair vitorioso no confronto contra o rival. Para chegar até esta fase, os comandados de Dorival Júnior eliminaram o Ituano e o Sport, em dois confrontos muito acirrados, este último, nos pênaltis.

O técnico Dorival Júnior não contará com jogadores importantes para o duelo. O Atacante Calleri, o zagueiro Beraldo, e o meia Michel Araújo não estarão disponíveis para a partida, e desfalcarão o elenco São-paulino.

Provável escalação do São Paulo: Rafael; Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Caio; Pablo Maia, Gabriel Neves, Rodrigo Nestor e Alisson (Rodriguinho); Luciano e Juan.

Já o Verdão, em meio á “guerra” contra a CBF, vem de três jogos sem vitória pelo Campeonato Brasileiro, mas goleou o Bolívar no último jogo da Libertadores. O time de Abel Ferreira também venceu o último confronto entre as equipes realizado no estádio do rival e busca repetir o feito. Na Copa do Brasil, o atual campeão brasileiro já eliminou a Tombense e o Fortaleza.

O técnico Abel Ferreira não terá o volante Zé Rafael e nem o atacante Artur(pois já atuou pelo RB Bragantino na competição) à disposição para o clássico. Rony, com dores, também é dúvida.

Provável escalação do Palmeiras: Weverton; Mayke, Gustavo Gomez, Luan (Murilo) e Piquerez; Richard Ríos, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Dudu, Endrick e Luis Guilherme (Breno Lopes).

Arbitragem

Árbitro: Bráulio da Silva Machado (Fifa-SC)

Assistentes: Neuza Ines Back ( Fifa- SP) E Danilo Simon Manis (Fifa- SP)

VAR: Daiane Muniz (Fifa- SP).