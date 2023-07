Fundamental na vitória do ABC, Fábio Lima fala sobre a importância de voltar a vencer na Série B

O ABC vem numa crescente na Série B. Ainda que amargue a última colocação da tabela, o Alvinegro perdeu apenas uma partida nos últimos cinco jogos e venceu o confronto direto no final de semana contra o Avaí fora de casa.

Autor de um dos gols da vitória do ABC e peça importante da equipe nos jogos recentes, o atacante Fábio Lima celebrou o resultado: “Foi muito importante a vitória. Temos realizado bons jogos recentemente e dessa vez conseguimos vencer, que era fundamental para reagirmos o quanto antes na competição”.

Embora o Alvinegro continue em situação difícil no Brasileirão Série B, é notório um rendimento coletivo melhor do grupo. Além disso, agora com 10 pontos, o ABC está há apenas dois pontos do Tombense, que é a primeira equipe fora da zona da degola. Na visão de Fábio Lima, a equipe tem total capacidade de sair da zona de rebaixamento em breve: “O grupo está unido e temos trabalhado forte no dia a dia para tirar o clube dessa situação delicada. A evolução da equipe é nítida e faremos de tudo para conseguir uma boa sequência de vitórias”.