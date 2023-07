Paulo Turra decide por não utilizar mais três jogadores do atual elenco do Santos

O técnico Paulo Turra, do Santos, tomou a decisão de não contar mais com os meias Daniel Ruiz, Ivonei e Ed Carlos para a sequência da temporada. Na última terça-feira (4), os jogadores foram comunicados de que não seriam mais relacionados para as partidas. A decisão foi puramente técnica e não teve nenhuma influência externa, diferentemente dos recentes afastamentos de Soteldo, Nathan e Lucas Pires.

Desde sua chegada ao clube, Turra destacou a necessidade de reforços e mencionou que o elenco estava "inchado". Em suas palavras: "Todo mundo sabe que nós precisamos, sim, de algum acréscimo de qualidade no plantel. Porém, isso é uma situação que estamos tratando internamente. Temos um grupo com 38 jogadores no momento. É um grupo bastante inchado e vamos tomar as decisões", afirmou o treinador durante sua apresentação no Santos.

Foto: Raul Baretta / Santos FC

Esta não é a primeira vez que o técnico e a diretoria do Peixe afastam jogadores. Os laterais Nathan e Lucas Pires também foram afastados após serem flagrados por torcedores na porta de uma casa noturna horas antes do treino da equipe. O clube aguarda propostas para negociá-los.

Outro afastamento notável foi o de Soteldo, que deixou de treinar com a equipe no último sábado (1°) após um ato de indisciplina. O Santos buscou uma forma de não efetuar a compra do atacante junto ao Tigres, do México, mas o clube acabou não conseguindo um acordo e irá comprar o atleta para revende-lo na sequência. O contrato de empréstimo do jogador venezuelano expirou na última segunda-feira (3).

Além desses jogadores, o lateral-esquerdo Felipe Jonatan e o volante Alison estão lesionados e só devem retornar na próxima temporada. Outros atletas fazem parte do elenco profissional, mas tiveram poucas oportunidades de jogo ou ainda não estrearam. Entre eles estão os zagueiros Luiz Felipe e Alex, o lateral Pedrinho Scaramussa e o volante Vinícius Balieiro.