Fernando Diniz fala pela primeira vez como treinador da Seleção Brasileira: "É uma honra ser convocado"

Após o anúncio oficial, nesta terça-feira (4), de Fernando Diniz no comando técnico da Seleção Brasileira até o meio de 2024, o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues marcou uma coletiva de imprensa de apresentação do treinador na tarde desta quinta-feira (5), que ocorreu na sede da CBF (Rio de Janeiro), às 15h.

Nada de Ancelotti

Foto: Divulgação/Real Madrid

Durante a coletiva, o novo comandante já começou deixando de lado a expectativa de que algo relacionado a Carlo Ancelotti fosse divulgado à imprensa, e deixou claro que o importante no momento é poder fazer um bom trabalho na Seleção Brasileira.

"Em princípio, meu contrato é de um ano. Vou procurar fazer o melhor possível. Não decidimos se engloba a Copa América. Em relação ao Ancelotti, sei do planejamento da CBF. Mas não estou aqui para falar depois de mim, vocês vão ter que apurar de outra forma."

"Ancelotti é questão do presidente, vou falar sobre meu estilo. Vou reproduzir o que me trouxe aqui, o que muda é a fartura de jogadores, a melhor matéria-prima do mundo para tentar executar as ideias que eu tenho."

Ética obrigatória

O treinador também falou bastante durante a sua entrevista sobre a questão ética, que o próprio sempre prezou por todos os lugares que já passou, deixando claro que as decisões tomadas durante seu comando serão baseados nisso.

"Vou ter que fazer uma convocação e tomar as decisões. E a ética que tenho que vai pautar minhas decisões. E as pessoas vão avaliar conforme o juízo de cada um. Eu que tenho que pensar o que devo pensar e deliberar sobre minhas decisões. Estou extremamente tranquilo, e nesse ponto a CBF apontou a pessoa certa."

"A ética tem a ver com a pessoa que vai tomar as decisões. Se as pessoas presumem que vai ter conflito de interesse, vai dizer que não tenho ética. Se eu tomasse minhas decisões com base naquilo que pensam, não faria nada no futebol. Porque minha carreira é muito mais recheada de críticas do que de elogios por causa da minha maneira de enxergar o mundo."

Psicológico forte é a chave

Fernando é conhecido por muitos pelo seu ótimo relacionamento com os jogadores fora das quatro linhas, em que já foi citado diversas vezes por jogadores que trabalham atualmente ou já trabalharam com o mesmo, deixando claro que ele age como uma espécie de "psicólogo" dentro de seus elencos, gerando muita satisfação dos atletas com o mesmo:

"Eu prezo pelas relações na chegada ao time. Na Seleção vou seguir a mesma dinâmica. Vou me aproximar dos jogadores. Quero fazê-los chegar às suas melhores versões. Fazê-los entender as ideias básicas do meu jogo. Conforme o tempo vai passando, as questões táticas vão num curso natural. Concordo que é diferente a dinâmica do clube, mas tenho certeza de que teremos uma adaptação rápida e apresentaremos bons resultados."

"Neymar é uma Aberração"

Foto: Divulgação/Neymar Jr

Fernando Diniz também deu a sua opinião sobre Neymar, o camisa 10 das últimas três Copas do Mundo, e deixou toda a sua admiração ao atacante.

"O que eu penso sobre o Neymar é que ele é quase uma aberração. É um supertalento que demora para surgir outro. Neymar é um extra-série em todos os sentidos do futebol, um fora de série."

Quando estreia ?

A próxima data FIFA já marcada no calendário será no dia 4 de setembro, na primeira rodada das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo 2026. A Seleção Brasileira terá de enfrentar a Bolívia, e será a partida de estreia do novo treinador, Fernando Diniz.