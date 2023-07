América-MG marca no primeiro tempo e vence Corinthians no Independência

O América-MG precisou apenas do primeiro tempo para fazer 1 a 0 sobre o Corinthians, na Arena Independência, pela primeira partida das quartas de final da Copa do Brasil. Juninho foi o responsável de colocar o Coelho com um pé na próxima fase, enquanto Mateus Pasinatosegurou a pressão do Timão, realizando importantes defesas.

Coelho leva vantagem para o vestiário

Dentro dos seus domínios, o Alviverde começou alugando o campo o campo dos visitantes, mas não durou muito tempo. O Corinthians passou a marcar e foi ganhando o controle do jogo, trocando passes em busca de espaços, com um detalhe: sempre buscando Róger Guedes. O dono da camisa 10 até que recebeu bom passe dentro da área. Contudo, faltou colocar força no chute cruzado e Mateus Pasinato defendeu sem problemas. Chamando a atenção da marcação, Guedes buscou Yuri Alberto na segunda trave. Marlon conseguiu intervir, Moscardo pegou sobra da entrada da área, encheu o pé e mandou com perigo por cima do travessão.

Aos poucos o América tentava incomodar. A primeira oportunidade veio com Benítez, aos 25, que depois de uma canetada deu uma finalização forte de longa distância. Cássio caiu para espalmar. Seis minutos depois, Lucas Kal lançou Juninho nas costas de Gil, que chutou cruzado, acertando o cantinho esquerdo. O Timão tentou responder justamente com Róger Guedes. O atacante chamou Marlon para dançar, entortou o lateral e finalizou colocado. Pasinato voo para salvar. Ele tentou nos acréscimos, mas o goleiro impediu qualquer tentativa de igualdade.

Foto: Mourão Panda / América-MG

Pressão corintiana

O Corinthians retornou ao gramado visando reverter a situação. Logo no início, deu aquela assustada. Fausto cruzou forte da direita. Yuri Alberto se jogou na bola e acabou mandando para fora. O time de Vagner Mancini não se fechou e ainda ansiava pelo segundo gol. Após lançamento na área, Juninho ajeitou para Danilo Avelar, que com a baliza aberta, mandou à esquerda do gol. Mas quase uma bobeada no ataque custou caro. Em contra-ataque rápido, Adson colocou Yuri Alberto para correr. O camisa 9 invadiu a área, ficou cara a cara com Pasinato e chutou. O goleiro salvou com uma das mãos.

Vanderlei Luxemburgo mexeu no time e o Alvinegro aumentou a pressão. Matheus Araújo e Guilherme Biro tiveram boas oportunidades, mas Pasinato cresceu na reta final, realizando grandes defesas. Depois, foi a santa trave. Róger Guedes se livrou de Marlon, que ficou no chão e soltou uma bomba no poste. Demorou e os donos da casa responderam. Nicolas cruzou, Pedrinho cabeceou na maior liberdade na pequena área e Cássio evitou o segundo do Coelho.

Como fica

Com a vitória, o América precisa de um empate para se classificar às semifinais. Já o Corinthians precisa vencer, em caso de repetição do placar a partida será decidida nos pênaltis.

Decisão no fim de semana

A partida de volta será no dia 15 deste mês, sábado, às 16h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.