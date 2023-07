Pasinato faz partida da vida contra o Corinthians e revela drama com filha

América-MG e Corinthians se enfrentaram nesta quarta-feira (05) em partida válida pela ida das quartas de final da Copa do Brasil, e o Coelho venceu por 1 a 0, com gol de Juninho. A partida de volta está marcada para o dia 15, às 16h30.

O destaque da partida foi o goleiro Matheus Pasinato, que fez 11 defesas na partidas e garantiu o a vitória para o time da casa. O jogador disse ter vivido um "milagre" para estar no futebol brasileiro e comemorou encontrar o "ídolo" Cássio.

"Respeito enorme porque o Cássio é um ídolo enorme. É uma referência desde quando comecei, então ouvi essas palavras dele é algo muito importante, é muito marcante na minha vida."

Após grande partida, o goleiro pregou pés no chão e foco total na partida de volta para conquistar vaga nas semi finais da competição.

"Tive uma noite iluminada e abençoada e isso fortalece muito pelo momento que temos vivido. Muito pezinho no chão, temos 90 minutos ainda para decidir no estádio dele e a gente sabe que é difícil. Então, temos a primeira vantagem e muito feliz pelo desempenho individual."

Matheus Pasinato revela drama com a filha, diagnosticada com diabetes

O goleiro, que chegou ao Coelho nesta temporada, e craque da noite também relatou o drama que vive com a filha, que foi diagnosticada com diabetes.

"Depois disso, ficamos até em dúvida se viríamos ou não. Mas Graças a Deus ficou tudo bem com ela, foi mais aquele susto. Não temos retrospecto familiar nem eu e nem a minha esposa. Hoje ela tá muito bem. São essas pequenas coisas. Sinceramente, vendo pelo lado positivo, esse fato era para nos unir cada vez mais. Pela situação que eu me encontrava em Portugal, né, pessoas que eu nem conhecia vieram até mim e acabaram me ajudando para vir para o América. Se a gente não começar a ver as coisas como pequenos milagres a gente não tem fundamento e objetivo nenhum na vida."

O América-MG volta a campo no próximo sábado (08), quando visita o Coritiba pela Campeonato Brasileiro. As duas equipes estão no Z4 e brigarão pelos três pontos para tentar ficar em uma posição mais confortável na tabela.