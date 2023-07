Sampaoli elogia atuação do Flamengo contra o Athletico e critica gramado do Maracanã

Nesta quarta-feira (5), o Flamengo venceu o Athletico Paranaense por 2 a 1, de virada, no primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil, realizado no Maracanã.

O rubro-negro carioca saiu atrás do placar após o gol de Canobbio, mas Pedro e Bruno Henrique garantiram a vitória do Mengão com mais de 64 mil torcedores presentes no estádio.

Em entrevista coletiva pós-jogo, o técnico Jorge Sampaoli elogiou bastante o comportamento da equipe devido ao grande controle da posse de bola, que ficou acima dos 80%. No entanto, o treinador destacou também que faltou transformar mais a posse de bola em grandes chances.

Além disso, o técnico rubro-negro criticou novamente o estado do gramado do Maracanã, tema que motivou a discussão entre Gabigol e Marcos Braz no intervalo do duelo contra o Fortaleza, realizado no último sábado, válido pela 13ª rodada do Brasileirão.

Aspas de Jorge Sampaoli, técnico do Flamengo

"Eles tinham muita gente defensivamente. Mental e psicologicamente favoreceu muito eles o primeiro gol. Faltou mais ataques de segunda linha e mais ataques consecutivos. No primeiro tempo tivemos 84% de posse de bola. Faltou gerar no último terço. Jogamos contra uma equipe muito física, muito forte, que nos dificultou no primeiro tempo."

"Sinceramente, penso que há muitos campos no mundo que não são sintéticos, que têm muitos jogos e têm um gramado melhor que esse. Digo sempre que futebol merece ser jogado em um campo onde se pode jogar bem o futebol.

"Já joguei em gramados sintéticos de alto nível e se pode jogar bem também. Eu não acredito que há um impedimento. Fica diferente, tem que acostumar, mas um dos melhores jogos que joguei aqui foi com o Athletico em Curitiba. Foi um grande jogo."

"É difícil, mas creio que, na atualidade, o Maracanã tinha que ter o modelo de um Real Madrid e Barcelona, porque o estádio merece. Não porque eu estou pedindo, ou um dirigente, tem que ter o melhor gramado do mundo porque é um estádio que tem uma história muito grande e tem que ser respeitada."