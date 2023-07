Dorival valoriza vantagem do São Paulo, mas avisa: "Não é definitivo"

O São Paulo venceu o Palmeiras no primeiro duelo das quartas de finais da Copa do Brasil. Com golaço de Rafinha, o Tricolor leva vantagem de um gol para o Allianz Parque em busca de uma vaga nas semifinais da Copa do Brasil.

Após a partida, o técnico Dorival Júnior comentou sobre a vantagem conquistada com o apoio dos mais de 54 mil torcedores que estiveram presentes na casa do Tricolor.

"A vantagem é importante, mas não definitiva. Sabemos que o Palmeiras representa. Temos que ter consciência que será um jogo deste nível para cima. Ficamos felizes com o resultado, mas tem mais 90 minutos”, disse o treinador.

Dorival também comentou sobre a importância de Rafinha, que hoje marcou o seu primeiro gol com a camisa são-paulina.

“O Rafinha vem sendo importante, dentro de um esquema que ele trabalha até como lateral construtor. Ele dá o timing para o nosso time. Vem sendo muito importante no vestiário. Não tem só a braçadeira de capitão, como a atitude".

Por fim, o comandante falou sobre o confronto desta noite e faz uma análise sobre a vitória do São Paulo.

“Foi uma grande partida. O Palmeiras começou bem, não encaixamos nossa marcação. Com 20 minutos, mudamos o posicionamento de um dos nossos jogadores, encurtamos o campo e recuperarmos mais bolas. No segundo tempo voltamos buscando o resultado e o gol. Eles tiveram mais dificuldades. Chegamos com boas jogadas pelo lado e fomos felizes”, finalizou Dorival.

A vaga para as semifinais da Copa do Brasil 2023 será decidida na semana que vem, na casa do Palmeiras. As equipes voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira (13), às 20h, no Allianz Parque. O Tricolor tem a vantagem de jogar por um empate na Arena Palestrina.

Assim como nesta noite, o Verdão terá casa cheia para buscar a virada. A equipe deve contar com os retornos de Rony e Abel Ferreira, enquanto o Tricolor segue com dúvidas em relação a participação do zagueiro Beraldo.