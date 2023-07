Palmeiras conclui empréstimos de Tabata e Navarro

O Palmeiras concluiu nesta sexta-feira (7) as saídas de Bruno Tabata e Rafael Navarro, ambos por empréstimo. Os jogadores não estarão a disposição de Abel Ferreira para o duelo deste sábado, diante do Flamengo, no Allianz Parque.

Tabata, meia-atacante contratado como reposição para a saída de Gustavo Scarpa, deixa o Verdão rumo ao mundo árabe. O camisa 11 representará as cores do Qatar SC, time do Catar. Já Navarro, vai para o Colorado Rapids, dos Estados Unidos. Ambas as negociações foram feitas nos mesmos moldes: empréstimo de uma temporada com opção de compra fixada.

O meia vai ao time catari, que irá arcar com o salário integral do jogador, com opção de compra fixada em cerca de R$ 26 milhões. Enquanto isso, Navarro, que jogará nos Estados Unidos, terá opção de compra definitava de 80% dos seus direitos economicos avaliada em cerca de R$ 24 milhões.

Pelo Palmeiras, Bruno Tabata soma 32 partidas, com dois gols marcados e uma assistência, além de três títulos conquistados. Por sua vez, Rafael Navarro disputou 65 jogos pelo Verdão e marcou 17 gols, conquistando cinco taças. Juntos, a dupla conquistou o Campeonato Brasileiro de 2022, a Super Copa do Brasil de 2023 e o Paulistão deste ano.