Gabi Nunes fala de sensação em sua primeira Copa do Mundo: "Deixar um legado para o futebol feminino no Brasil"

Convocada para a disputa da Copa do Mundo de Futebol Feminino, que será realizada a partir do dia 20 de julho, na Austrália, a atacante da Seleção Brasileira, Gabi Nunes abriu o coração para falar sobre a preparação para o torneio, sua jornada como jogadora e a determinação em deixar um legado para as futuras gerações de meninas no esporte em entrevista exclusiva ao sites-de-apostas.net.

"Desde os primeiros passos no Centro Olímpico até minha experiência no Corinthians, Madrid e na seleção principal, tenho conquistado meu espaço no futebol feminino. Cada etapa foi uma oportunidade de aprendizado e crescimento", comentou Gabi.

Aos sete anos de idade, deu seus primeiros chutes em uma bola, inspirada pela paixão de sua família pelo esporte. A jogadora relembrou seu início no futsal jogando no Guapira e no Macabi, clubes da zona norte de São Paulo, antes de chegar ao Centro Olímpico, onde teve a oportunidade de representar o Brasil nas seleções de base. Com apenas 17 anos, Gabi foi promovida ao time profissional do Corinthians, sob o comando do técnico Arthur Elias. Sua ascensão foi rápida, participando de torneios internacionais e se destacando como vice-artilheira da Copa do Mundo Sub-20.

A atacante falou sobre suas inspirações no futebol e as figuras que a impulsionaram em sua carreira.

"Me inspirava muito no meu irmão por ser jogador profissional, então, eu via esse mundo do futebol e acabei acompanhando-o de perto, mesmo pequenininha.”

Ela conta que, antes de ter mulheres como inspiração, assistia craques como Neymar e Ronaldinho.

“Não era natural ver mulheres na televisão, acabei crescendo vendo esses atletas que sou muito fã. Logo após vi que as mulheres também jogavam, foi aí que comecei a conhecer as melhores, como Marta e Cristiane, hoje referências para nós, principalmente a Cris, porque ela é de uma posição a qual jogamos praticamente igual”, comparou.

Quando questionada sobre a ansiedade em relação à disputa da Copa do Mundo, Gabi admite, com sinceridade: "É a minha primeira Copa do Mundo, fico com a expectativa mais alta ainda. É um sonho meu e da minha família fazer parte disso, queremos deixar um legado para o futebol feminino no Brasil, mostrando ao mundo nossa qualidade e paixão pelo esporte", pontuou.

Há pouco menos de um mês para o início da competição, Gabi revela que vem se dedicando intensamente há mais de um ano, contratando profissionais para auxiliá-la na parte física e técnica.

“Agora que acabou a temporada na Europa, temos esse tempo para treinar com a Seleção. Quem terminou seu contrato ou está de férias, já está fazendo esse período de treinamento com a gente. Isso é importante para podermos manter nosso ritmo fisicamente, porque na Copa do Mundo sabemos tratar-se de um torneio rápido e muito intenso, temos que estar preparadas de todas as maneiras”.

Gabi também aproveita a oportunidade para destacar o crescimento do futebol feminino e incentivar outras mulheres a seguirem seus sonhos.

"A gente fica muito feliz. Sabemos que o futebol feminino foi muito carente no que diz respeito à mídia, visibilidade e televisão. A última Copa do Mundo foi muito boa pra nós, pois mostrou para o mundo inteiro que a modalidade feminina pode ter uma visibilidade muito grande. As jogadoras nós temos, cultura também, mas a gente só cobra das pessoas acreditarem e fazerem o futebol feminino crescer no futuro, por isso que a gente luta. Eu falo para as meninas de base que logo a gente vai parar e elas vão viver o melhor momento do futebol.”

Ela comenta que as atletas carregam uma responsabilidade que pode ser crucial para o futuro do futebol feminino no país.

“Se ganharmos essa Copa do Mundo, é uma coisa que vai mudar nossa vida e a de muitas meninas no Brasil, porque vai levantar nosso futebol e ajudar a todos para olharem pro futebol feminino por aqui.”

A jogadora, que encerrou sua passagem pelo Madrid CFF após o fim da última temporada, seguirá atuando no futebol espanhol após ser anunciada pelo Levante.