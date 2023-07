Sem Hulk e Felipão, Galo recebe Timão para encostar no G-4

Na noite deste sábado (08) às 18h30, o Atlético-MG recebe o Corinthians, no Mineirão, em partida válida pela décima quarta rodada do Campeonato Brasileiro Série A.

Momento das equipes

Após o empate em 2 a 2 com o América-MG na rodada passada, o Galo chegou a cinco partidas sem vitória. Felipão ainda não triunfou no cargo do time. A equipe tinha o placar de 2 a 0 a favor contra o Coelho, porém acabou sofrendo dois gols na etapa final e terminou com o resultado amargo.

​​O Corinthians vem de derrota por 1 a 0 para o América-MG, fora de casa, no jogo de ida das quartas de finais da Copa do Brasil. Pelo Brasileirão, o Timão busca bons resultados para se afastar da zona de rebaixamento, atualmente, a equipe ocupa a décima sexta colocação com doze pontos conquistados, um a mais do que o Goiás, o primeiro no Z-4.

Sem seu principal jogador, as esperanças do Galo estão em Paulinho

Na ausência de Hulk, suspenso por ter sido expulso contra o América-MG, o ataque deve ser composto por Paulinho, Pavón, a dúvida fica entre Alan Kardec e Eduardo Vargas.

Felipão não estará à beira do gramado, pois está suspenso. Neste cenário, o auxiliar Carlos Pracidelli é o responsável por comandar a equipe.

Provável escalação: Everson; Mariano, Maurício Lemos, Jemerson e Guilherme Arana; Battaglia, Igor Gomes e Zaracho; Pavón, Alan Kardec (Vargas) e Paulinho.

Com retorno de Renato Augusto, Luxa tem quase todas as peças disponíveis

Matías Rojas não foi regularizado e ainda não entrará em campo para sua estreia. No entanto, a principal notícia positiva fica por conta de Renato Augusto, que volta a estar disponível.

O técnico corintiano sabe que pode ser desligado do comando da equipe caso não conquiste um bom resultado neste duelo. O cenário de demissão de Luxemburgo se torna provável caso o Timão entre na zona de rebaixamento nesta rodada.

Provável escalação: Cássio, Fagner, Gil, Murillo e Fábio Santos; Fausto Vera, Moscardo e Matheus Araújo; Adson, Róger Guedes e Yuri Alberto.

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (FIFA/RS) e Alex dos Santos (SC).

Árbitro de Vídeo (VAR): Rafael Traci (SC).