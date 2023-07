Cuiabá recebe Bahia visando subir na tabela

O Cuiabá recebe o Bahia neste sábado (8) às 16h (horário de Brasília), em partida válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será de suma importância na briga para se distanciar do Z-4 e ambos os times devem buscar a vitória a todo custo.

O Dourado ocupa a 13ª posição e chega para a partida com seu elenco motivado e mais descansado que o rival, visto que seu último jogo foi a vitória contra o Santos, por 3 a 0, no último dia 2, na última rodada do Campeonato Brasileiro.

Já o Tricolor de Aço, na 15ª posição, jogou no meio de semana pela Copa do Brasil. Em jogo acirrado, deixaram a vitória escapar nos acréscimos, em empate contra o Grêmio, na Itaipava Arena Fonte Nova. Além disso, o time nordestino não vence no campeonato há dois jogos, além de apresentarem uma única vitória fora de seus domínios no torneio.

O retrospecto entre as equipes conta com somente com dois embates, ambos no Campeonato Brasileiro de 2021. Os dois jogos terminaram empatados, e os times vão a campo buscando a primeira vitória da história do confronto.

Desfalques

Cuiabá

O técnico Antônio Oliveira não terá desfalques e poderá ir a campo com força máxima para tentar se distanciar do rival na tabela.

Bahia

O técnico Renato Paiva não contará com jogadores importantes para o duelo. Cauly sentiu dores no confronto do meio de semana, e não irá a campo nesta tarde. Além dele, David Duarte, Biel, Danilo Fernandes e Jacaré também são baixas.

Prováveis Escalações

Cuiabá

Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Allyson, e Rikelme; Raniele, Denilson, e Ceppelini; Jonathan Cafú, Deyverson e Yuri Castilho (Wellignton Silva).

Técnico: Antônio Oliveira

Na agradável manhã de sexta na Arena Pantanal, fechamos nossa preparação para o duelo contra o Bahia! 🔰✅ pic.twitter.com/II5BZTns9h — Cuiabá Esporte Clube (@CuiabaEC) July 7, 2023

Bahia

Marcos Felipe; André, Kanu, Gabriel Xavier (Victor Hugo) e Chávez; Acevedo Rezende e Thaciano; Ademir, Kayky e Everaldo (Mingotti).

Técnico: Renato Paiva

Arbitragem

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhaes (Fifa-RJ).

Assistentes: Luiz Claudio Regazone (RJ) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS).

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (Fifa-RN).