Na disputa entre os dois últimos colocados, Coritiba e América-MG se enfrentam pelo Brasileirão

Na noite deste sábado (8), em duelo válido pela 14° rodada do Campeonato Brasileiro, o Coritiba enfrenta o América-MG no Couto Pereira, às 18h30 (horário de Brasília). Na batalha direta da zona de rebaixamento, os times vivem uma péssima fase, sendo os dois últimos colocados da tabela que buscam se recuperar o mais rápido possível para se manter na primeira divisão.

O Coxa conseguiu sua primeira vitória pelo brasileirão na rodada passada, e vem embalado para tentar dar continuidade em uma possível sequência de vitórias, a equipe venceu o Goiás, por 2 a 1, fora de casa, chegando aos seus sete pontos.

Já pelo outro lado, o Coelho que também não apresenta um bom futebol, vem de um jejum sem vencer há quatro jogos no brasileirão, e na rodada anterior ficou apenas no empate de 2 a 2 com o Atlético-MG, no Mineirão, assim alcançando os seus nove pontos até agora, entretanto, no meio da semana, os mineiros venceram o Corinthians, em casa, por 1 a 0, pelo jogo de ida da Copa do Brasil.

O retrospecto entre as duas equipes conta com 23 duelos, sendo 12 vitórias, cinco do América-MG e seis empates. O último confronto entre eles, ocorreu pelo Campeonato Brasileiro 2022, em setembro, com vitória mineira, por 2 a 0, no Estádio Raimundo Sampaio.

Desfalques

Coritiba

O lateral Marcos Vinícius, o zagueiro Jhon Chancellor e o atacante Zé Roberto se despediram do elenco nesta sexta-feira (7). E o técnico também não contará com Gabriel Vasconcelos, Thiago Dombroski, Andrey e Matheus Bianqui que terão que cumprir suas devidas suspensões.

América-MG

O treinador só não terá em seu plantel o atacante Aloísio, que irá cumprir suspensão, após receber seu terceiro cartão amarelo na partida anterior.

Prováveis escalações

Coritiba

Luan Polli; Natanael, Kuscevic, Henrique (Jean Pedroso) e Jamerson; Bruno Gomes, Marcelino Moreno, Boschilia e Marcos Vinícius; Alef Manga e Robson.

Técnico: Thiago Kosloski (interino).

América-MG

Mateus Pasinato; Marlon, Éder, Iago Maidana (Wanderson) e Danilo Avelar; Lucas Kal, Juninho, Martínez e Benítez; Everaldo (Felipe Azevedo) e Mastriani.

Técnico: Vagner Mancini.

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Assistentes: Maurício Coelho Silva Penna (RS) e Maira Mastella Moreira (RS)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)