Coritiba bate América-MG de virada e sai da lanterna do Campeonato Brasileiro

No encontro dos aflitos, o Coritiba saiu da lanterna ao vencer o América-MG por 3 a 1, no Couto Pereira, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Juninho abriu o marcador, enquanto Alef Manga, Robson e Victor Luis viraram o jogo para o Coxa conquistar o segundo triunfo na competição.

Pressão recompensada

Com as duas equipes em situação delicada, quase que a falta de atenção custou caro com menos de um minuto de jogo. O Coxa errou na zona de perigo, com Fransérgio. Henrique Almeida aproveitou, enfiou Everaldo na área, que carimbou a trave. Não demorou e o Coelho veio mostrando para o que veio. Após pressão dentro da área, Natanael não conseguiu cortar e Juninho aproveitou para colocar no cantinho de Luan Polli. A adversidade do placar fez os donos da casa tomarem as rédeas da partida, trocando passes no campo ofensivo e chutes de longa distância. O mais perigo foi de Robson, obrigando Pasinato a defender rente ao poste.

A pressão foi aumentando e junto com ela, veio o crescimento de Pasinato, sendo importantíssimo para garantir a vantagem dos comandados de Vagner Mancini. Numa dessas, Jamerson cobrou falta na barreira. Fransérgio ficou com a bola e chutou cruzado. Pasinato fez grande defesa à queima-roupa. Depois de tanto incomodar, veio, enfim, a bola no fundo da rede. Aos 40, Natanael cruzou rasteiro. Danilo Avelar tentou bloquear de carrinho, a bola bateu no braço de apoio e o árbitro assinalou pênalti logo em seguida. Alef Manga deslocou o goleiro americano e converteu no canto direito. Três minutos depois, Robson chamou Danilo Avelar para dançar, se livrou da marcação e soltou uma bomba para virar o jogo.

Pouca movimentação

O segundo tempo começou mais tranquilo. Aos 11, veio duas finalizações, justamente com o América, mas Luan Polli defendeu ambas. A equipe do interino Thiago Kosloski seguia na defensiva, apostando nos contra-ataques. Os visitantes controlaram mais as ações ofensivas e abusaram nos lançamentos na área. A defesa levou a melhor ao rebater os perigos. Nos acréscimos, Diogo Batista rolou para o meio da linha de fundo. Victor Luis apareceu na risca da pequena área para ampliar de primeira.

Como fica

O Coritiba conquistou sua segunda vitória na competição, se livrou da lanterna e aparece na 18ª posição, somando 10 pontos. Já o América-MG, agora, é o último colocado, em 20º, com nove.

O que vem por aí

O América-MG irá encarar o Colo-Colo, pelo jogo de ida da Copa Sul-Americana, no Monumental de Colo-Colo, na terça-feira (11), às 19h (de Brasília). Já o Coritiba entra em campo apenas no domingo (16), pelo Brasileiro, no qual medirá forças contra o Cruzeiro, na Arena Independência, às 11h (de Brasília).