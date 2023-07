Novo personagem, velha rivalidade: Palmeiras encara Flamengo em busca de reabilitação

Uma rivalidade que se estabeleceu em meio a conquistas e grandes decisões protagonizadas pelos dois clubes ganha um novo capítulo na noite deste sábado. Às 21h, Palmeiras e Flamengo se enfrentam pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro no Allianz Parque.

Na busca por diminuir a distância em relação ao Botafogo, que lidera a competição com 33 pontos, o jogo de logo mais é fundamental para as duas equipes. O alviverde ocupa a quarta posição, com 23 pontos, dois a menos que o Fla, dono do terceiro lugar.

Antes dessa rodada, as duas equipes jogaram pela Copa do Brasil no meio de semana. O Flamengo derrotou o Athletico-PR de virada por 2 a 1 no Maracanã. Já o Palmeiras perdeu fora de casa para o São Paulo por 1 a 0.

A partida também tem um peso maior em relação a série de resultados dos clubes na competição. De um lado, o Palmeiras quer encerrar a sequência de três jogos sem vencer no Brasileirão e se estabelecer novamente na disputa pelo título.

Já o rubro-negro, dono do melhor ataque com 26 gols, quer emendar a terceira vitória seguida na competição em cima do adversário direto nas grandes pretensões na temporada.

Longo jejum marca histórico recente

Se nas finais da Libertadores em 2021 e na Supercopa do Brasil em 2023 o Palmeiras levou a melhor sobre o Flamengo, no Brasileirão a história tem sido pouco diferente.

O time paulista não sabe o que é vencer o rubro-negro carioca na competição há seis anos. O último triunfo palmeirense foi em 2017, quando superou o adversário pelo placar de 2 a 0.

De lá pra cá, foram 10 jogos pelo campeonato, com cinco vitórias do Fla e cinco empates. Por outro lado, no histórico geral, o alviverde leva uma pequena vantagem sobre o adversário.

Em 105 jogos oficiais, o Palmeiras venceu 39 vezes, o Flamengo levou a melhor em 35 oportunidades, além de 31 empates.

Sampaoli é o sexto treinador a enfrentar Abel Ferreira

Desde que chegou ao Palmeiras em 2020, o treinador português do Palmeiras quase sempre teve o Flamengo como adversário direto nas grandes competições e, durante esse período de rivalidade, vários técnicos passaram pelo lado rubro-negro.

Antes de Jorge Sampaoli, os treinadores que comandaram o Fla contra o Palmeiras de Abel Ferreira foram Rogério Ceni em 2020 e 2021, Renato Gaúcho (2021), Paulo Sousa (2022), Dorival Júnior (2022) e Vitor Pereira (2023).

Palmeiras tem dúvidas importantes na escalação

Com o retorno de Abel Ferreira ao banco de reservas, o time paulista ainda aguarda para saber se poderá contar com o atacante Rony, que ficou de fora do jogo do meio de semana devido a uma entorse no tornozelo esquerdo.

Caso o camisa 10 não tenha condições de jogo, Endrick deve começar jogando pela terceira vez seguida. Por outro lado, Artur, artilheiro palmeirense na temporada com 12 gols, deve ser presença certa no time titular.

Na defesa, a equipe deve atuar com dois zagueiros, com Luan, que também pode entrar improvisado como volante, e Murilo disputando a vaga para atuar ao lado de Gustavo Gómez.

Provável escalação: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Luan (Murilo) e Piquerez; Richard Ríos (Luan), Gabriel Menino e Raphael Veiga; Artur, Dudu e Rony (Endrick).

Flamengo deve alterar meio campo e ataque

Para a partida de logo mais, o argentino Jorge Sampaoli pode mexer na equipe em relação aos 11 iniciais que atuaram contra o Athletico-PR. A defesa deve ser mantida, com David Luiz e Fabrício Bruno formando a zaga titular.

No meio de campo, Thiago Maia deve ser a novidade na vaga do suspenso Pulgar e atuar ao lado de Victor Hugo e Gérson. No ataque, Bruno Henrique pode entrar como titular ao lado de Pedro. Éverton Ribeiro pode ser a outra opção para começar jogando.

Provável escalação: Matheus Cunha, Wesley, Fabricio Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Victor Hugo, Gerson e Arrascaeta; Bruno Henrique (Everton Ribeiro) e Pedro.

Arbitragem

Árbitro: Ramon Abatti Abel (Fifa/SC);

Assistente 1: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR);

Assistente 2: Henrique Neu Ribeiro (SC);

VAR: Rodolpho Toski Marques (Fifa/PR).