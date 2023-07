Vasco enfrenta Cruzeiro buscando primeira vitória em São Januário no Campeonato Brasileiro

Neste sábado (09), Vasco e Cruzeiro se enfrentam em São Januário, o jogo é válido pela décima quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Na última rodada, o Cruz-Maltino perdeu o clássico para o Botafogo fora de casa e se encontra na décima oitava colocação com nove pontos. Já a Raposa empatou com o Internacional, também fora de casa, e se encontra na décima segunda colocação com 18 pontos.

Depois de conseguir reverter na justiça a interdição de São Januário. Mesmo com a reversão, o time continuara jogando sem o apoio de sua torcida durante quatro jogos. Mesmo com a circunstância adversa, a equipe vai em busca de acabar com a sequencia ruim dentro de casa.

Para voltar a vencer

Depois de conseguir apenas um vitória nos últimos cinco jogos, o Vasco terminou sua preparação para a partida nesta sexta-feira (08). O técnico interino conta com desfalques importantes para a partida, Lucas Piton está suspenso e o volante Jair está lesionado. Sem os jogadores o interino deve promover as estreias de Serginho e Maicon.

Provável escalação: Léo Jardim; Puma Rodriguez, Capasso, Maicon e Léo; Zé Gabriel, Marlon Gomes e Alex Teixeira; Gabriel Pec, Figueiredo e Pedro Raul.

Cruzeiro com reforços

O Cruzeiro também encerrou sua preparação nesta sexta feira. O técnico Pepa comandou o último treino pela manhã antes do elenco viajar para o Rio de Janeiro. Dentre os relacionados para essa partida as novas contratações aparecem na lista. O lateral Hebeilton Palacios e o atacante Paulo Vitor foram as novidades

Provável escalação: Rafael Cabral; William, Neris, Luciano Castán e Kaiki; Matheus Jussa, Filipe Machado e Mateus Vital; Bruno Rodrigues, Wesley e Stênio

Arbitragem

Árbitro: Sávio Pereira Sampaio

Assistente 1: Bruno Boschilia

Assistente 2: Alessandro Alvaro Rocha de Matos

VAR: Thiago Duarte Peixoto