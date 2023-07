Sampaoli admite estratégia errada no empate contra Palmeiras

Na noite deste sábado (08), o Flamengo visitou o Palmeiras, no Allianz Parque, e levou um ponto na bagagem para o Rio de Janeiro. O Mengão começou sofrendo no jogo, mas com as mudanças promovidas no intervalo da partida, a estrela de Sampaoli brilhou e os cariocas conseguiram o empate.

Após a partida, o comandante comentou sobre a estratégia adotada para o clássico nacional:

"Hoje, pensamos em ter dois extremos fechando por fora. É um campo difícil, e pensamos que o um contra um pelos lados poderia nos dar solução. Só que o time não teve capacidade de jogar, não encontrou os espaços. No segundo tempo, conseguimos superar o rival. Temos que trabalhar muito para que o time tenha a possibilidade de jogar com extremos lineares. Faltou um pouco de jogo", disse Sampaoli.

"A equipe estava apagada no primeiro tempo, confusa, superada. Conversamos no intervalo e colocamos o Ribeiro para mudar o cenário. O plano inicial não funcionou, arranjamos uma solução melhor", continuou.

"Quando defini a escalação, falei com Arrascaeta e Everton Ribeiro. Tivemos dúvidas com outros jogadores também porque o campo sintético é difícil. Estamos pensando na quarta-feira, também. O time fez um grande esforço, foi uma partida muito exigente", completou o técnico.

O treinador rubro-negro também comentou sobre o rendimento da equipe e sobre os gramados sintéticos: "O time está jogando em pouco tempo. São dois jogos em grama sintética. Os jogadores sentiram bastante contra o Athletico-PR e não estavam para 90 minutos. Fizemos um bom segundo tempo, um primeiro nem tanto. Poderíamos ter vencido o jogo. O time buscou, mas faltou pegada no último terço para ganhar o jogo".

Decisão na Copa do Brasil

O Flamengo volta a campo nesta quarta-feira, diante do Athletico-PR, na Ligga Arena, em busca de uma classificação para as semifinais da Copa do Brasil. A equipe carioca tem vantagem de um gol no confronto que decidirá o adversário do vencedor do confronto entre Grêmio e Bahia rumo a grande decisão do torneio mais democrático do país.