Fluminense vence, tira invencibilidade do Internacional e entra no G-4 do Campeonato Brasileiro

O Fluminense soube aproveitar o bom momento da etapa inicial para construir a vitória de 2 a 0, além de acabar com a invencibilidade de 10 jogos do Internacional, no Maracanã, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Cano e Martinelli foram os responsáveis por balançar as redes.

Domínio de uma cor: é tricolor

O jogo começou estudado, tendo o Inter muito preso atrás do meio-campo. Já o Flu buscava as pontas para ameaçar. Foi assim que conseguiu chegar à meta colorada. Keno foi aberto na direita, deu uma caneta em Campanharo, entrou na área e bateu cruzado. Rômulo chegou para impedir o lance. Em nova jogada pelas beiradas, Keno buscou Lelê na área. John, bem atento, saiu do gol para abafar.

Com o tempo, os caminhos foram se fechando. O time de Mano Menezes melhorou na marcação, impedindo os avanços dos mandantes e, ao mesmo tempo, seguia com dificuldade para armar o contra-ataque, deixando Luiz Adriano bastante isolado.

No entanto, aos 24, Mercado cortou parcialmente o lançamento na área. Samuel Xavier pegou mal o rebote, mas Cano aproveitou a oportunidade para mandar para o gol vazio. Antes do intervalo, Marcelo saiu da esquerda, levou para o meio e finalizou com perigo por cima do gol. Houve desvio na marcação e a arbitragem marcou o escanteio. O próprio lateral cobrou fechado, Martinelli acabou buscando o canto na primeira trave e ampliou a vantagem.

Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense

Mudança de postura com pouca ameaça

A conversa no vestiário foi boa para os Colorados, que mudaram drasticamente a postura para o segundo tempo, ficando mais com a bola e atravessando o campo para chegar ao ataque. Os comandados de Fernando Diniz não estavam mortos e poderiam ter feito mais um. Lelê acabou sendo colocado para correr, ficou cara a cara com John e bateu cruzado. O goleiro levou a melhor ao espalmar pela linha de fundo.

O controle pouco favoreceu os visitantes. Apenas aos 34, Renê cruzou na área. Alemão emendou uma linda bicicleta e carimbou a trave de Fábio

Como fica

O Fluminense ganhou duas posições na tabela e assumiu o quarto lugar, com 24 pontos - os mesmos de Palmeiras e Bragantino, mas leva vantagem no número de vitórias. Por sua vez, o Internacional caiu para o nono lugar, somando 21.

Próximos jogos

Ambos os times irão entrar jogar no domingo (16) na próxima rodada. O Tricolor faz o clássico contra o Flamengo, como mandante, às 16h (de Brasília). Mais tarde, às 18h30 (de Brasília), o Internacional encara o Palmeiras, no Beira-Rio.