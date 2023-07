No sufoco! Santos vence Goiás e acaba com jejum de 12 jogos

Na manhã deste domingo (9), na Vila Belmiro,, o Santos venceu o Goiás por 4 a 3 em uma partida emocionante e difícil, válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo foi realizado sem a presença de torcida santista devido a uma punição do STJD.

O Peixe abriu uma vantagem de 3 a 1 no primeiro tempo, com dois gols de Marcos Leonardo e um de Mendoza, mas o Esmeraldino mostrou garra e conseguiu reagir na etapa final, com gols de Guilherme Marques e João Magno. No entanto, nos acréscimos, um pênalti polêmico gerou muita reclamação por parte dos visitantes, e o Santos garantiu a vitória com mais um gol de Mendoza. Com isso, quebrando um jejum de vitórias que durava 12 jogos.

Peixe superior

O Santos começou a partida dominando as ações e logo aos 18 minutos abriu o placar. Após uma bela troca de passes, Lucas Lima encontrou Marcos Leonardo livre na área, e o centroavante não desperdiçou a oportunidade, colocando a equipe da casa em vantagem. O Goiás tentou reagir com um desvio que acertou a trave, mas o Peixe estava atento e seguiu pressionando.

Aos 29, em mais uma jogada bem trabalhada, João Paulo acionou João Lucas pela direita, que cruzou para Marcos Leonardo finalizar com precisão e ampliar a vantagem para o time da casa. Parecia que o Santos estava com o jogo controlado, porém, aos 39, o Goiás conseguiu diminuir a diferença em cobrança de pênalti convertida por Guilherme Marques.

Ainda antes do intervalo, aos 45, o Santos freou a reação adversária. Marcos Leonardo mostrou sua versatilidade ao servir um belo lançamento em profundidade para Mendoza, que não desperdiçou a chance e marcou o terceiro gol do alvinegro praiano.

Foto: Raul Baretta / Santos FC

Vitória no sufoco!

O Goiás entrou em campo determinado a buscar uma reação, sem nada a perder. Aos 15 minutos do segundo tempo, pressionou o Santos e aproveitou um vacilo na saída de bola de Rodrigo Fernández. Guilherme Marques, de fora da área, acertou um belo chute e diminuiu a vantagem do Peixe.

O Santos não fazia uma boa segunda etapa e o Goiás aproveitou a situação e chegou ao empate aos 35. Após cobrança de escanteio, João Magno marcou de cabeça, deixando tudo igual na Vila Belmiro. Após o gol de empate dos Esmeraldinos, o técnico Paulo Turra, do Santos, foi expulso por reclamação.

Após ver sua vantagem desaparecer, o Santos se lançou ao ataque em busca da vitória. Aos 44, surgiu uma oportunidade crucial: um pênalti cometido por Lucas Halter em Joaquim, confirmado após revisão do árbitro no VAR. Mendoza foi o encarregado da cobrança e bateu com força, assegurando a vitória sofrida para o Santos. Nos últimos segundos da partida, Guilherme Marques, destaque do Goiás, acabou sendo expulso após cometer falta em Mendoza.

Foto: Raul Baretta / Santos FC

Como os times ficam?

Com esta vitória, o Santos quebrou um jejum sem vitórias que durava 12 jogos. Agora, o Peixe chega aos 16 pontos e fica na 13ª posição. Já o Goiás, para nos 11 pontos e fica se mantém dentro do Z-4.

Próximos jogos

O próximo desafio do Santos pelo Campeonato Brasileiro será contra o São Paulo, no próximo domingo (16), às 16h, no Morumbi. Já o Goiás enfrentará o Atlético-MG na segunda-feira (17), na Serrinha, em Goiânia, em busca de um resultado positivo para se recuperar da derrota.