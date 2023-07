Em reestreia de Pato, Bragantino e São Paulo empatam sem gols

Na tarde deste domingo (09), o Red Bull Bragantino recebeu, no Estádio Nabi Abi Chedid, o São Paulo, em partida válida pela 14ª rodada do Brasileirão 2023. Em jogo sem grandes emoções, as equipes empataram em 1 a 1 e somaram um ponto na tabela do Campeonato Brasileiro. O destaque ficou para Alexandre Pato, que entrou na segunda etapa e fez sua reestreia pelo Tricolor do Morumbi.

PRIMEIRO TEMPO

Foto: Divulgação/RB Bragantino

O Red Bull Bragantino começou melhor na primeira etapa. Com cinco minutos de partida, Eduardo Sasha recebeu na área, cortou a marcação, mas pegou mal na bola e mandou à direita da meta de Jandrei. O São Paulo, no entanto, soube responder bem e após cobrança de escanteio, Diego Costa subiu mais alto que o marcador e exigiu boa intervenção de Cleiton em uma das únicas oportunidades são-paulinas nos primeiros 30 minutos.

Depois disso, o Massa Bruta teve boas chegadas com Sasha e Matheus Fernandes. A equipe de Pedro Caixinha controlava o meio campo e envolvia o São Paulo demonstrando certa facilidade. A melhor chance veio aos 36 minutos, quando Sorisso recebeu de Sasha, saiu na cara do gol e bateu cruzado. A bola passou por Jandrei, mas Matheus Belém estava em cima da linha para salvar o Tricolor Paulista.

Se postando com Jhegson Méndez a frente dos zagueiros, um trio de meio-campistas com Michel Araújo, Alisson e Marcos Paulo e a dupla de ataque com Juan e David, o São Paulo foi se encontrando no fim da primeira etapa e esteve cada vez melhor no duelo. O Tricolor teve boas chances com Alisson e Juan.

O Braga voltou a levar grande perigo aos 42, quando Eric Ramires avançou com liberdade e arriscou de longe, tirando tinta da trave tricolor, fechando a primeira etapa com um empate sem gols no interior de São Paulo.

SEGUNDO TEMPO

A segunda etapa começou com grande imposição do Bragantino, que impedia o São Paulo de sair de seu campo de defesa. Os donos da casa obrigaram Jandrei a fazer grande defesa em chute de Juninho Capixaba. Em seguida, Sorriso recebeu com espaço de fora da área, mas finalizou mal e mandou por cima da meta são-paulina.

Em busca de melhorar a criação, Dorival promoveu as entradas de Nestor, Rodriguinho e Welington Rato. Com os três em campo, o São Paulo começou a controlar mais as ações no meio-campo e criar boas chances. David saiu em frente a Cleiton, mas finalizou para fora. Pato também entrou para ajudar o Tricolor na busca pelo gol. Está foi a reestreia do atacante com a camisa tricolor.

Com o passar do tempo, a partida foi perdendo a intensidade e sem grandes emoções, o duelo ficava centralizado com trocas de passes pouco objetivas no meio-campo, fazendo com que as equipes empatassem em 0 a 0 no Estádio Nabi Abi Chedid.

O FOCO É QUINTA-FEIRA

O São Paulo veio à Bragança Paulista com uma equipe completamente alternativa. Dorival Júnior poupou todos os titulares para o duelo deste domingo e entrou com uma equipe recheada de novidades. Entre elas estão as entradas do goleiro Jandrei, que fez sua estreia na temporada, o zagueiro Mathues Belém, que fez sua segunda partida como profissional e a dupla de laterais revelados em Cotia, Nathan e Patryck.

Nesta quinta-feira (13), o Tricolor decidirá sua vaga nas semifinais da Copa do Brasil, contra o Palmeiras, no Allianz Parque. Após vencer com golaço de Rafinha, na partida de ida, o time do Morumbi terá a vantagem do empate para seguir na competição.

SITUAÇÃO NA TABELA

Com o empate em 0 a 0 na tarde deste domingo (09), o Red Bull Bragantino passa a ocupar o sexto lugar na tabela, com 24 pontos. O São Paulo vem logo atrás, na sétima posição, com 22 pontos.

SEQUÊNCIA

Nos próximos dias, o Brasileirão fica de lado para o São Paulo, que foca nas quartas de final da Copa do Brasil 2023. O Tricolor vai ao Allianz Parque enfrentar o Palmeiras, nesta quinta-feira (13), às 19h. A equipe de Dorival Júnior venceu o rival por 1 a 0 na partida de ida e depende de um simples empate para assegurar sua vaga nas semifinais, que definirão os quatro semifinalistas da competição mais democrática do Brasil. O vencedor de São Paulo e Palmeiras irá encarar o classificado do confronto entre Corinthians e América-MG. Assim como o Tricolor, o Coelho também tem vantagem de um gol e decide a vaga fora de casa.

Pelo Brasileirão, as equipes voltam a campo no próximo final de semana. Pela 15ª rodada, o Massa Bruta visita o Botafogo, no sábado (15), às 16h, no Estádio Olímpico Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Enquanto isso, o São Paulo enfrentará o Santos, no Estádio do Morumbi, no domingo (16), às 16h.