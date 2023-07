Sport empata Mirassol sem gols na Ilha do Retiro e perde liderança da Série B

Na noite deste domingo (9), o Sport empatou com Mirassol sem gols, na Ilha do Retiro e perdeu a chance de assumir a liderança da Série B.

Sport ataca, Mirassol se acanha

O jogo começou com ambas equipes se impondo e dividindo a posse de bola. Aos 24, Igor Cariús cruza na área e a bola vai perfeita na cabeça de Juan Xavier, o rapaz cabeceia forte, mas Muralha faz uma ótima defesa! Na sequência, Luciano Juba cobrou escanteio e com veneno, Sabino cabeceia, a bola passa perto da trave direita de Muralha.

Já o Mirassol, tocava bem a bola, mas sem pressa para levar perigo, e apesar de ter o controle do jogo em alguns momentos, não conseguiu assustar o Leão pernambucano. Sem mudanças, o árbitro soou o apito e mandou as equipes para os vestiários.

Nada de gols

A etapa complementar começou do mesmo jeito que no primeiro tempo, o Leão Paulista com sua posse de bola, brincando com a paciência do Sport, que produziu muito pouco. Aos 20, Juba chuta de fora da área, a bola vai no canto e quase complica Muralha, que defende em dois tempos. Após isso, a partida ficou lá e cá, sem tanta pressão, produção ou perigos.

Nos últimos minutos, aos 47, após um cruzamento, Camilo cabeceia para Chico, que domina e bola e serve o próprio Camilo, o camisa 20 bate com perigo e a bola passa perto da trave direita de Renan, em único e último lance do Mirassol.

Mas, e como fica?

Com o fim dos 100% de aproveitamento na Ilha, o Sport fica na segunda colocação, com 32 pontos. Já o Mirassol está na sexta colocação, com 26 pontos.

Próximos Jogos

O Sport volta a jogar na próxima sexta-feira (14), às 21h30, contra o Atlético-GO, fora de casa. No domingo (16), o Mirassol recebe o Ceará às 15h30.