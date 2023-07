Santos afasta Lucas Barbosa e aumenta lista de jogadores fora dos planos de Paulo Turra

O Santos decidiu nesta terça-feira (11) por afastar mais um jogador do elenco profissional. O meia Lucas Barbosa foi retirado dos treinamentos regulares e passará a treinar em horário separado do restante do time. Essa medida foi tomada pelo técnico Paulo Turra após uma avaliação técnica e já soma sete jogadores afastados desde a sua chegada ao comando da equipe.

Lucas Barbosa, que subiu para os profissionais após a conquista do vice-campeonato do Santos na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2022, acumulou 63 jogos e sete gols marcados pela equipe. No entanto, nesta temporada, o desempenho do meia oscilou e suas atuações foram consideradas irregulares. A titularidade de Barbosa no empate contra o Blooming, pela Copa Sul-Americana, não foi suficiente para mantê-lo no grupo principal.

Foto: Raul Baretta / Santos FC

O afastamento de Lucas Barbosa se une ao de outros seis jogadores que também não fazem mais parte dos planos de Paulo Turra. Na semana passada, o treinador comunicou que não pretende utilizar os meias Daniel Ruiz, Ivonei e Ed Carlos, tomando a mesma decisão técnica que agora envolve Barbosa. Além disso, o atacante Soteldo foi afastado após cometer um ato de indisciplina, mesmo após o clube exercer a opção de compra junto ao Tigres, do México. O Santos planeja negociar o jogador.

Anteriormente, o clube já havia determinado o afastamento dos laterais Nathan e Lucas Pires. A dupla foi flagrada por torcedores em uma festa durante a madrugada, poucas horas antes de um treino da equipe. Como consequência, o Santos multou os jogadores em 50% de seus salários e está aguardando propostas para negociá-los.