Promessas do CSA-AL, Cícero e Jefinho projetam a final do Estadual

O CSA tem realizado um grande Estadual sub-17. Líder do grupo A da competição, a equipe atropelou os adversários no mata-mata e chega forte para a finalíssima contra o CRB no sábado.

Jovens promessas do Azulão, o lateral-esquerdo Cícero e o atacante Jefinho estão se destacando na equipe. Com forte presença na parte ofensiva e importante nas bolas paradas, o lateral Cícero celebrou o bom momento.

“Graças a Deus tenho realizado bons jogos e ajudado o grupo a alcançar as vitórias. Trabalhamos duro o dia a dia e o time vive um bom momento. Mas agora viramos a chave para a final, vamos fazer de tudo para coroar o bom rendimento com o título”.

Foto: Cesar Barros/Fotografia

Além de Cícero, o atacante Jefinho tem chamado a atenção de todos por suas belíssimas atuações. Jogador voluntarioso, o atleta tem como características principais a velocidade, habilidade e também marcou alguns gols no Alagoano sub-17. No bate-papo, o jogador projetou a grande final.