Corinthians bate Universitario e sai na frente em confronto da Sul-Americana

O Corinthians recebeu o Universitario em partida válida pela ida dos Playoffs da Copa Sul-Americana 2023, direto da Neo Química Arena. O Timão venceu por 1 a 0 com gol de Felipe Augusto.

A primeira etapa da partida foi bastante intensa e disputada palmo a palmo por ambas as equipes, com o Corinthians dominando em número de finalizações, mas em sua maioria com pouco ou nenhum perigo a meta adversária.

A única que efetivamente levou perigo ao gol adversário foi a de Matheus Araújo, que pegou sobra de escanteio e mandou pouco a direita do gol defendido por Romero.

A disputa física era muito intensa, inclusive com a joia do Corinthians Pedro precisando ser substituído após receber pancada forte e não conseguir seguir mais em campo, dando lugar a Giovane.

No início do segundo tempo, Adson fez boa jogada, tocou para Bidu que tentou cruzamento que exigiu bela ponte do goleiro adversário que espalmou para escanteio.

A partida seguia na mesma batida do primeiro tempo, até que Renato Augusto entrou e em uma jogada mudou toda a história da noite alvinegra.

Em uma jogada mágica, o camisa 8 fez bom lance individual, driblou dois adversários e na sobra dentro da área Felipe Augusto foi preciso ao marcar um golaço em chute muito forte sem defesas para o goleiro, decretando a vitória alvinegra.

Jogo de volta

A partida de volta entre Universitario e Corinthians será disputada na próxima terça-feira (18), no Monumental de Lima, no Peru.