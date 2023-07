Julio César, atacante do G.E. Juventus, assume a artilharia do Catarinense Série B

Julio César, atacante do Juventus de Jaraguá, atualmente é o artilheiro do Campeonato Catarinense Série B, se destacando como um dos jogadores mais promissores da competição. Com apenas 21 anos, o atleta tem demonstrado habilidade e determinação, conquistando o posto de goleador máximo do estadual, com três gols, e a ótima média de 0.50 gols por jogo.

Graças a seu desempenho em campo, o centroavante tem se tornado peça fundamental para a equipe do G. E. Juventus, que ocupa a sexta posição na tabela e briga por uma vaga nas quartas-de-final do torneio. Sua contribuição ofensiva tem sido enorme, afinal, o atacante participou de 50% dos gols da equipe, não apenas pelos gols marcados, mas também por sua bela assistência.

Em grande fase, Julio comentou sua trajetória no Campeonato Catarinense Série B e suas expectativas para o próximo confronto contra o Metropolitano. O atleta aproveitou para expressar confiança em sua equipe e destacar a importância de manter a concentração e o foco para alcançar a vitória.

"Estou muito feliz com o meu desempenho até agora, mas não posso deixar que isso me distraia. O campeonato ainda está em andamento, e cada partida é uma oportunidade de mostrar o meu valor. Estamos nos preparando intensamente para o confronto contra o Metropolitano, sabendo que será um jogo desafiador O time deles é forte e talentoso, mas confio no potencial do grupo e sei que estamos unidos o suficiente para conquistar os três pontos ", afirmou o jogador.

O atacante, que está cedido ao Moleque Travesso pela equipe do Barra FC, destacou a importância do apoio que o time vem recebendo da torcida e afirmou que os jogadores estão cientes da responsabilidade de representar o clube na competição.

"Os torcedores têm sido incríveis durante toda a temporada. Sentimos o apoio deles em cada partida, e isso nos motiva a dar o nosso melhor. Queremos retribuir esse carinho com uma grande atuação no próximo jogo. Estamos cientes da responsabilidade que temos como jogadores do Juventus, e vamos lutar com garra para alcançar a vitória", disse Julio.

O G. E. Juventus retorna à campo no próximo domingo (16), às 15h, contra o Metropolitano, no Estádio Genésio Ayres Marchetti, casa do adversário.