Meio-campista do Maricá FC, Altair fala da importância de vencer na reta final do Carioca A2

O Maricá FC segue buscando a vaga para a elite do Campeonato Carioca. Com três partidas a serem disputadas pela equipe, o clube precisa conseguir o máximo de pontos possíveis para terminar no G-4 e avançar para a próxima fase do Carioca A2. Para isso, o grupo conta com Altair, volante da equipe, o meio-campista revelado no Corinthians e com passagem na base do Palmeiras, é peça importante para o elenco. Na visão do jogador, essa reta final é de extrema importância:

“Nosso grupo está muito confiante e focado para as últimas três partidas da primeira fase. Faremos de tudo para conquistar o máximo de pontos possíveis e classificar o Maricá para a próxima fase”.

Na próxima rodada, em jogo válido pela 10ª rodada do Carioca A2, Altair e o Maricá vão enfrentar o CEAC/Araruama, o jogo será no sábado, às 14h45. Segundo o meio-campista, buscar a vitória é essencial:

“O jogo de sábado é de extrema importância para o clube, para continuarmos brigando pelo título e é isso que vamos buscar no sábado: a vitória para conseguir a classificação e brigar pelo título da série A2 do Carioca de 2023”.