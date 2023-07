Botafogo vence Patronato fora de casa e encaminha classificação para as oitavas da Sul-Americana

Botafogo foi até a cidade de Paraná, na Argentina, para enfrentar a equipe do Patronato. A partida é válida pela ida da repescagem para a classificação às oitavas de final da Sul-Americana. O Alvinegro venceu por 2 a 0 e encaminhou a classificação para a próxima fase da competição.

O duelo

A primeira etapa foi de poucas chances para cada lado, mas não deixou de ser movimentado. Apesar do gramado encharcado por conta das fortes chuvas que atingiram a cidade de Paraná, o Botafogo finalizou e chegou mais ao ataque que o adversário. A melhor chance do Alvinegro foi com Carlos Alberto, que após cruzamento de Marçal, finalizou por cima do gol. Os jogadores do Botafogo ficaram revoltados com a arbitragem no lance, pedindo pênalti em cima do atacante.

No fim da primeira etapa, Lucas Perri salvou a equipe carioca. Valdez fez fila na zaga alvinegra, finalizou cara a cara com o goleiro e parou em uma ótima defesa de Perri. No rebote, Novero finalizou e parou em Sampaio, que fez boa intervenção.

A etapa final foi quando o Botafogo conseguiu impor seu ritmo de jogo, com o gramado já mais seco e com o time acostumando e entendendo o melhor caminho para jogar com a bola. E logo aos seis minutos da etapa complementar, o Alvinegro abriu o placar com Carlos Alberto. Após lançamento do campo de defesa, bola fica pipocando na intermediária de ataque, Janderson cabeceia para trás, Ghirardello vacila e Carlos Alberto sai na cara do gol, cavando por cima do goleiro.

O segundo gol veio aos 19 da etapa final com Jarderson. Lucas Perri lança Diego Hernández com a mão, que avança e toca em Di Plácido. O lateral do Botafogo vence a disputa de bola, para e cruza com categoria para Janderson marcar de cabeça parta fechar o placar e sacramentar a vitória para os visitantes.

Agenda

O Botafogo volta a campo no próximo sábado (15) ,às 15h, quando recebe o Bragantino pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clube busca manter ou até mesmo aumentar a vantagem para o segundo colocado (Flamengo) que é de 10 pontos.