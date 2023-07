Em protesto contra arbitragem, Flamengo proíbe entrevistas após partida

Mesmo com a classificação encaminhada para a semifinal da Copa do Brasil, o Flamengo anunciou nas redes sociais, após a partida contra o Athletico-PR, na noite desta quarta-feira (12), que não vai realizar entrevista coletiva. A diretoria rubro-negra informou que, devido aos erros repetidos da arbitragem durante a partida, os jogadores e o treinador Jorge Sampaoli não irão conceder entrevistas. O Rubro-negro venceu o Furacão por 2 a 0, na Arena da Baixada, pelo jogo de volta das quartas de final da competição. No placar agregado, o time carioca levou a melhor e goleou por 4 a 1.

Flamengo faz protesto após classificação

"Por determinação da direção de futebol, atletas e o técnico Jorge Sampaoli não concederão entrevistas após a classificação do Flamengo na Copa do Brasil. Trata-se de um protesto pelos erros repetidos e absurdos durante a partida. #CRF", informou o Flamengo no Twitter.

Semifinal da Copa do Brasil

O Flamengo enfrenta o Grêmio na próxima fase da Copa do Brasil, ainda sem data definida. Mas antes disso, o Rubro-negro vira a chave para o Campeonato Brasileiro, no domingo (16), às 16h, contra o Fluminense, no Maracanã, pela 15ª rodada da competição.