Flamengo vence Athletico-PR em jogo marcado por polêmicas de arbitragem e vai à semifinal da Copa do Brasil

E o Flamengo está em mais uma semifinal de Copa do Brasil! O rubro-negro carioca visitou o Athletico-PR na noite da última quarta-feira (12) e venceu fora de casa por 2 a 0, confirmando a vaga para a semifinal eliminando o Furacão na Ligga Arena.

Os gols da partida foram nos finais de cada tempo, com o primeiro sendo um gol contra de Erick e o segundo um gol de Gabigol. O jogo ficou marcado também por polêmicas de arbitragem no gol anulado de Gabigol no segundo tempo e nas expulsões de Thiago Heleno e Gerson. Os lances acabaram em um protesto por parte da diretoria flamenguista, que não liberou seus atletas e Sampaoli para a coletiva de imprensa e zona mista após a partida.

Por determinação da direção de futebol, atletas e o técnico Jorge Sampaoli não concederão entrevistas após a classificação do Flamengo na Copa do Brasil. Trata-se de um protesto pelos erros repetidos e absurdos durante a partida. #CRF — Flamengo (@Flamengo) July 13, 2023

Mais uma semifinal do Flamengo!

A partida começou com intensidade, onde logo aos 10 minutos Gabigol achou Ayrton Lucas pela esquerda, que chutou pro gol e acertou a trave direita. Aos 22 minutos Vitor Bueno arriscou de longe e mandou por cima do gol.

Com 34 o Athletico continuava pressionando, com a chegada de Canobbio pela esquerda, achando Vitor Roque na área, que bateu colocado, no canto esquerdo, acertando a trave. Cinco minutos depois Vitor Bueno bateu uma falta da entrada da área e Matheus Cunha espalmou, com a defesa tirando para escanteio, batido por Vitor Bueno, para o desvio de Erick na primeira trave, mas mandando a bola pela esquerda do gol.

Então, aos 45 minutos, em um cruzamento vindo da direita, Arrascaeta conseguiu o cabeceio para o meio da área em uma jogada um tanto quanto despretensiosa, mas Erick desviou na primeira trave contra o próprio gol, marcando contra e aumentando a vantagem do Flamengo no placar!

A resposta do Athletico veio no lance seguinte, quando Vitor Bueno recebeu a bola dentro da área e chutou pela esquerda do gol.

No segundo tempo, já aos oito minutos, Christian chutou forte de fora da área e mandou a bola pela esquerda do gol. Dois minutos depois Canobbio chutou forte, com desvio, e mandou a bola por cima do gol.

Aos 12 minutos, em um chute de Vitor Bueno, Matheus Cunha soltou a bola na defesa e ia levando um frango, mas conseguiu se recuperar e ficou com a bola.

Aos 14 minutos veio a polêmica de arbitragem, quando Gabigol recebeu o passe na frente, entre os defensores e saiu cara a cara com Bento, driblando o goleiro e colocando a bola no fundo do gol, mas o VAR revisou o lance e o gol foi anulado por impedimento, mantendo a marcação de campo!

Com 19 minutos Vitor Roque conseguiu a finalização da direita, batendo cruzado e para fora. A resposta veio um minuto depois, com Gerson achando Gabigol na área, que mandou pela direita do gol na finalização.

Com 41 minutos o Furacão chegou duas vezes, a primeira no chute de Cuello, na entrada da área, onde a defesa do Fla tirou em cima da linha. No escanteio Vitor Bueno bateu fechado, Matheus Cunha espalmou e a bola explodiu no travessão, no que seria um gol olímpico.

Aos 44 minutos veio a segunda polêmica. Em um contra-ataque o Flamengo ganhou uma falta. E no meio de campo acontecia uma confusão entre Gerson e Thiago Heleno, onde ambos se empurraram e levaram cartão vermelho, sendo assim expulsos da partida.

Na falta batida curta, dois minutos depois, a bola foi cruzada na área e Léo Pereira desviou para o meio, onde Gabigol estava sozinho para colocar a bola no fundo do gol!

E ainda havia tempo para, mais, no cruzamento da esquerda Luiz Araújo conseguiu o desvio e acertou a trave esquerda! E teve amarelo para Cuello, por deixar o braço em Gabigol com a bola já fora de campo.

Próximos jogos e semifinal!

O Flamengo joga a semifinal e encara o Grêmio, ainda sem data marcada! O Athletico-PR joga no domingo (16), em casa, quando recebe o Bahia às 18h30 – que curiosamente também foi eliminado na Copa do Brasil hoje. No mesmo dia o Flamengo visita o Fluminense às 16h!