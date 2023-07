Palmeiras e São Paulo decidem vaga para semifinal da Copa do Brasil

Na noite desta quinta-feira (12) Palmeiras e São Paulo se enfrentarão pela partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil no Allianz Parque, às 20h. Na qual no duelo de ida, o tricolor do Morumbi saiu vencedor por 1 a 0, com o único gol da partida sendo marcado por Rafinha.

Verdão

O Palmeiras vive uma das fases mais conturbadas e perdedoras dos últimos tempos, tendo em vista que das últimas seis partidas disputadas pelo verdão, saiu vencedor em apenas uma, empatado em duas e soma três derrotas. A equipe Alviverde busca a vitória a todo custo contra o seu rival, para tentar alcançar novamente o caminho das vitórias e se colocar em plenas condições de disputar o título em todas as competições que participa.

O Verdão conta com apenas dois desfalques: Atuesta (lesão no joelho) e Artur (Não pode jogar a competição por já ter atuado por outra equipe).

Tricolor do Morumbi

O São Paulo vive uma boa fase, tendo em vista que nos últimos cinco jogos, o tricolor venceu três, empatou um e perdeu apenas em um duelo. Entre essas partidas está a vitória em cima do próprio Palmeiras na Copa do Brasil

O Tricolor Paulista conta com uma série de desfalques para o Choque-Rei : Beraldo (Torção de tornozelo); Alan Franco (Dores); Ferraresi (Rompimento de ligamento do Joelho); Igor Vinícius (Transição); Moreira (Transição); Pablo Maia (Dúvida); Galoppo (Rompimento de ligamento do Joelho) e Erison (Transição).

Premiação alta

Além da vontade dos clubes paulistas passarem para as semi-finais da Copa do Brasil para se baterem metas esportivas e aumentarem cada vez mais a chance de vencer o torneio, a equipe que passar de fase arrecadará uma premiação de 9 milhões de reais.