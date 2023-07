Retrospecto geral da temporada marca Choque-Rei equilibrado na Copa do Brasil

Palmeiras e São Paulo decidem nesta noite quem avança para as semifinais da Copa do Brasil. A partir das 20h, o Verdão contará com apoio total de sua torcida para buscar a virada contra o Tricolor, que venceu na partida de ida por 1 a 0, com direito a golaço de Rafinha. Todos os ingressos para o clássico já estão esgotados.

Com a vitória na partida de ida, o São Paulo necessita de um simples empate para garantir sua classificação na casa do rival. Se não sofrer gols nesta noite, a equipe de Dorival Júnior estará matematicamente classificada. Ao longo da temporada, o time do Morumbi disputou 38 partidas e em 20 delas não foi vazado, sete contra equipes do Brasileirão, tendo assim um retrospecto positivo na busca pela vaga nas semifinais.

O Tricolor, no entanto, não conta com alguns de seus pilares defensivos para o clássico. O zagueiro Beraldo é ausência confirmada devido a uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo, enquanto Pablo Maia é dúvida para a partida. O volante que está em Brazópolis (MG) foi liberado pela comissão técnica para acompanhar o velório de seu pai, Roberto Fortunatto, que faleceu em decorrência de um câncer. O sepultamento está marcado para às 14h.

Por outro lado, o Palmeiras precisará vencer por dois gols de diferença para assegurar a vaga diretamente. Ao longo dos 42 compromissos da temporada, o time de Abel Ferreira conseguiu sair de campo com está vantagem em 16 ocasiões, sendo sete delas contra equipes da elite do futebol brasileiro.

Confira quem avança com os possíveis resultados desta quinta

Foto: Divulgação/Copa do Brasil

Palmeiras x São Paulo I Agregado (0-1)

Vitória do São Paulo: São Paulo avança

Empate: São Paulo avança

Vitória do Palmeiras por um gol de diferença: Disputa de penâltis

Vitória do Palmeiras por dois ou mais gols de diferença: Palmeiras avança

Quem se classificar para as semifinais da competição receberá uma premiação de R$ 9 milhões, enquanto o campeão pode receber um prêmio acumulado de até R$ 91,8 milhões.

O vencedor de Palmeiras e São Paulo enfrentará o classificado do duelo entre Corinthians e América-MG na próxima fase do torneio. DO outro lado da chave, Grêmio e Flamengo duelam em busca de uma vaga na grande decisão da Copa do Brasil.