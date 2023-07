Torcida do Palmeiras prepara grande festa para duelo decisivo com São Paulo

O Palmeiras encara uma decisão na noite desta quinta-feira (13). Com todos os ingressos vendidos para o duelo contra o São Paulo, o Verdão terá casa cheia para buscar a virada rumo as semifianais da Copa do Brasil.

Além de casa cheia, a equipe comandada por Abel Ferreira terá grande reforço nas arquibancadas. Com o tradicional corredor alviverde na frente da Academia de Futebol e o mar de gente que carrega o ônibus da delegação até o Allianz Parque, a Mancha Alviverde, maior torcida uniformizada do clube, também preparou um grande mosaico para o Choque-Rei desta noite.

A torcida também deve realizar uma homenagem para Gabriela Anelli, torcedora do clube que faleceu no último sábado, após ser atingida por uma garrafa nos aredores da arena do Palmeiras, horas antes da partida entre Palmeiras e Flamengo, pelo Brasileirão.

Com a vitória na partida de ida, o São Paulo necessita de um simples empate para garantir sua classificação na casa do rival. Se não sofrer gols nesta noite, a equipe de Dorival Júnior estará matematicamente classificada. Já o Palmeiras precisa vencer por dois gols de diferença para garantir a vaga direta. Uma vitória alviverde por vantagem miníma leva a decisão para os penâltis.

Quem se classificar para as semifinais da competição receberá uma premiação de R$ 9 milhões, enquanto o campeão pode receber um prêmio acumulado de até R$ 91,8 milhões.

O vencedor de Palmeiras e São Paulo enfrentará o classificado do duelo entre Corinthians e América-MG na próxima fase do torneio. DO outro lado da chave, Grêmio e Flamengo duelam em busca de uma vaga na grande decisão da Copa do Brasil.

A bola rola a partir das 20h, diretamente do Allianz Parque e você confere tudo desse jogaço aqui na VAVEL Brasil!