Palmeiras mantém blindagem e veta entrevistas após o clássico

O Palmeiras não falará com a imprensa após o duelo diante do São Paulo, pela Copa do Brasil. A decisão de seguir sem falar com a mídia vem da diretoria do clube, que alega "blindar elenco e comissão técnica em momento decisivo".

Em nota oficial, o clube explicou a decisão: "A fim de blindar elenco e comissão técnica em meio a uma sequência de jogos decisivos, o clube não realizará entrevistas com atletas e treinador na partida de hoje".

A medida foi tomada pela presidente Leila Pereira em busca de preservar elenco e comissão técnica após discussões com a CBF. Segundo o Verdão, a busca é pela melhora no nível dos árbitros no Brasil.

A medida foi tomada pela primeira vez no empate diante do Atlhetico Paranaense em 2x2, na Ligga Arena. Depois disso vieram confrontos contra Flamengo, pelo Brasileirão, e os dois jogos contra o São Paulo, pela Copa do Brasil.

O Palmeiras volta a campo neste domingo (16), às 18h30, diante do Internacional, em Porto Alegre, pelo Campeonato Brasileiro. A equipe comandada por Abel Ferreira ocupa o 5° lugar na tabela do campeonato nacional.