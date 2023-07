Criciúma e Guarani empatam pela Série B

Na noite desta quinta-feira (13), Criciúma e Guarani empataram por 1 a 1, em partida movimentada na abertura da 17ª rodada da Série B do Brasileiro, no Heriberto Hülse. Bruninho anotou para o Bruge. Fabinho deixou tudo igual para o Tigre.

Bruge se impõe e marca

O jogo começou com o Guarani se impondo e colocando pressão. Aos sete, em jogada trabalhada de Pegorari, Bruninho apareceu no corredor central, recebeu na entrada da área, driblou Claudinho e marcou um golaço, abrindo o placar para o Bruge.

Atrás no marcador, o Criciúma começou a se impor em casa, levando até perigo para o goleiro Pegorari. Aos 29, Pegorari teve que ser substituído e Álvaro, seu substituto, manteve a boa atuação. Na reta final, o Guarani conseguiu se organizar melhor na defesa, sem mudanças, os atletas desceram para os vestiários.

Tigre reage e iguala placar

A partida recomeçou um tanto diferente, agora com o Criciúma voltando mais ofensivo e em busca do empate. Já o Guarani, não se intimidou e também buscou aproveitar todos os contra-ataques possíveis. Aos 11, Fabinho deixou tudo igual no marcador, após receber belo passe de Rodrigo. Com o placar igualado, o Tigre seguiu com todo gás dominando e pressionando o Bugre, mas sem construir chances claras para virar o jogo. Com isso, o árbitro soou o apito, e encerrou a partida no 1 a 1.

Mas, e como ficou?

Com o resultado, o Criciúma segue na vice-liderança da Série B, mas agora, com o mesmo número de pontos do Vila Nova. Já o Guarani subiu para a sétima colocação. Vale lembrar, que, ambos podem perder posição no decorrer da rodada.

Próximos Jogos

O Criciúma joga novamente já na segunda-feira (17), na abertura da 18° rodada, onde enfrenta o Botafogo-SP, às 20h, no Estádio Santa Cruz. Já o Guarani volta a campo apenas na quarta-feira (19), diante do ABC, às 21h30, no Frasqueirão.